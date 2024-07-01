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出動化學車！雲林板模場火警「多有抹油」 大量黑煙飄數公里外

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣今天下午1時許位於虎尾持法媽祖宮附近一家露天板模暫置場，突然起火燃燒，大量黑煙竄天，風勢助長下，火勢猛烈，危及鄰近房舍，消防局獲報，出動虎尾、二崙、莿桐、西螺消防分隊及第二大隊共8車趕前往搶救，並噴灌泡沬藥劑才使火勢獲控制，幸無人傷亡，是否因天熱高溫起火原因待查。

位於虎尾和西螺交界公館橋附近的一處板模堆置場，場內堆放大批建築用的板模，今天下午1時許突然冒起濃煙，因風勢不小，現場很快陷入火海，從幾公里外就可看到濃煙竄天，因場內均是易燃板模，火勢愈燒愈大，有危及鄰近屋舍之虞，消防隊據報趕往救援。

經約一小時灌救，因多數板模抺油，火勢不易滅，消防隊出動化學車以泡沫藥劑噴灌，才將火勢控制下來，由於火災發生正值日正當中，十分炎熱，是否因高溫引起板模自燃或其他起火原因，將進一步調查。

天氣炎熱日正當中，雲林一家板模場起火，遠處可見大量濃煙，是否天熱高溫起火原因待查。圖／雲林消防局提供
天氣炎熱日正當中，雲林一家板模場起火，遠處可見大量濃煙，是否天熱高溫起火原因待查。圖／雲林消防局提供

消防隊 火災 雲林 高溫

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