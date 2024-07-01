青春專案開跑 竹縣首位「媽媽」警局長率隊擴大臨檢
暑假來臨，新竹縣警方昨晚間執行青春專案保護少年擴大臨檢勤務，由首位女性警察局長宣介慈率隊視察轄內網咖等八大場所，以「媽媽」的心，關懷現場的青少年朋友們，並勸導他們不要在外流連，趕快回家以免家人擔心。
縣警局指出，為配合暑期青春專案保護青少年安全工作，警方結合教育局及校外會等單位共同編組，針對青少年深夜經常逗留之網咖、電子遊戲場、撞球場及PUB等影響身心健康場所加強稽查、取締及勸導。
昨晚擴大臨檢勤務，縣警局長宣介慈率隊視察勤務執行時，更以媽媽的心，叮嚀青少年朋友們多加注意自身出入場所安全、求職陷阱，同時請店家配合不得於深夜時段容留少年在內消費或提供菸、酒、檳榔予少年，違者將依相關法令裁罰；她也表達會在新竹縣廣布安全防護網，以提供青少年安全、快樂活動空間。
另外，為維護夜間安寧的生活環境，警方於青少年放暑假期間，每周五、六、日深夜時段，將持續加強防制危險駕車勤務，並聯合新竹縣環保局、監理所執行排氣管噪音車攔查勤務，以維護轄區治安環境及交通安全。
宣介慈表示，今年暑期警察局規畫舉辦一系列暑假樂活FUN一夏活動，包括各類動、靜態活動內容，能讓學子們在暑期擁有不同形式的學習與體驗，歡迎青少年朋友踴躍報名參加，並呼籲青少年勿無照駕車、飆車，以免因自身駕駛經驗不足釀禍挨罰。
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