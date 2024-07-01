緩衝車又挨撞 國3苗栗通事故3人受傷送醫

國道3號北向145.6公里苗栗縣通霄路段，今天上午發生寶馬休旅車碰撞緩撞車，波及一輛工程車事故，休旅車駕駛王姓男子及2名工人受傷送醫，幸無大礙，肇事原因國道警方正進一步調查。

警方初步調查，王姓男子（50歲）駕駛休旅車，上午10點37分在國3通霄鎮路段北向內側車道，疑因未注意車前狀態，撞及高速公路局中區養護工程分局

大甲工務段委外施工修護中央護欄緩撞車，再撞擊站在車外2名工人，及停放在車道的工程車（小貨車））。

現場碎片散落，造成1名工人胸部骨折、1人腳扭傷，王男輕微擦挫傷，分送大甲光田醫院及苑裡李綜合醫院，3人均無生命危險，初步排除王男酒駕，也未使用自動輔助駕駛，全案國道警方進一步處理中。