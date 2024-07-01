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緩衝車又挨撞 國3苗栗通事故3人受傷送醫
國道3號北向145.6公里苗栗縣通霄路段，今天上午發生寶馬休旅車碰撞緩撞車，波及一輛工程車事故，休旅車駕駛王姓男子及2名工人受傷送醫，幸無大礙，肇事原因國道警方正進一步調查。
警方初步調查，王姓男子（50歲）駕駛休旅車，上午10點37分在國3通霄鎮路段北向內側車道，疑因未注意車前狀態，撞及高速公路局中區養護工程分局
大甲工務段委外施工修護中央護欄緩撞車，再撞擊站在車外2名工人，及停放在車道的工程車（小貨車））。
現場碎片散落，造成1名工人胸部骨折、1人腳扭傷，王男輕微擦挫傷，分送大甲光田醫院及苑裡李綜合醫院，3人均無生命危險，初步排除王男酒駕，也未使用自動輔助駕駛，全案國道警方進一步處理中。
國道公路警察局第二公路警察大隊呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。
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