假兒子差點得手135萬元 栽在銀行員國小同學阻詐
台中市一名婦人日前接到假冒兒子來電，稱有創業資金需求，婦人不假思索，到銀行匯款135 萬元，所幸行員是婦人兒子的國小同學，發現有異，借用婦人手機與假兒子通話，揭穿是詐騙，立即報警。
67歲林姓婦人接到假冒兒子來電，表示因更換手機號碼與LINE，需要林婦更新手機通訊錄資訊。不久又打電話說，稱想要創業，手頭資金不足，希望林婦贊助135萬元。
林婦認為她的兒子擁有高學歷，又在北部知名建商擔任主管職，相信兒子創業可成功，馬上到銀行滙款，希望幫上兒子的忙。
婦人到銀行匯款時，其中一名行員是林婦兒子的國小同學，上前關懷發現林婦要轉135萬元，覺有異樣，要求借用林婦手機與「假兒子」通話。
行員詢問對方就讀國小、同窗回憶，對方答不上話，才戳破行騙的技倆，並通報警方處理。
林婦事後細想，才驚覺對方聲音不像自己兒子，只因一接聽就被直叫媽媽，她才沒有疑心，差點上當。
員警解釋，這是典型的「猜猜我是誰」假親友詐騙手法，另聯繫林婦「真兒子」協助確認，成功攔阻135萬元。警方指出，詐騙手法日新月異，詐騙集團假冒親友身分，加上AI仿聲軟體助攻，民眾被請求借錢或幫忙匯款時，一定要提高警覺、再三確認。
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