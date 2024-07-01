假兒子差點得手135萬元 栽在銀行員國小同學阻詐

台中市一名婦人日前接到假冒兒子來電，稱有創業資金需求，婦人不假思索，到銀行匯款135 萬元，所幸行員是婦人兒子的國小同學，發現有異，借用婦人手機與假兒子通話，揭穿是詐騙，立即報警。

67歲林姓婦人接到假冒兒子來電，表示因更換手機號碼與LINE，需要林婦更新手機通訊錄資訊。不久又打電話說，稱想要創業，手頭資金不足，希望林婦贊助135萬元。

林婦認為她的兒子擁有高學歷，又在北部知名建商擔任主管職，相信兒子創業可成功，馬上到銀行滙款，希望幫上兒子的忙。

婦人到銀行匯款時，其中一名行員是林婦兒子的國小同學，上前關懷發現林婦要轉135萬元，覺有異樣，要求借用林婦手機與「假兒子」通話。

行員詢問對方就讀國小、同窗回憶，對方答不上話，才戳破行騙的技倆，並通報警方處理。

林婦事後細想，才驚覺對方聲音不像自己兒子，只因一接聽就被直叫媽媽，她才沒有疑心，差點上當。