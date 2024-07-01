影／三重老舊透天厝火警 內梯受阻姊妹命危救回觀察中

新北市三重區光明路32巷1棟3層樓透天厝中午發生火警，2名女子受困屋內，主因動線狹小的單一出入口阻礙逃生動線，雖然大約10分鐘便被救出，但疑因吸入大量濃煙失去生命徵象，幸好急救後恢復呼吸心跳，目前仍在醫院救治觀察中。

火場位於三重警分局（重新路）斜對面、菜寮捷運站2號出口後方，這裡是一大片舊社區，密密麻麻都是屋齡四、五十年的老舊公寓，巷弄特別窄小，中型消防車都進不了，居住人口密集。

起火戶是使用內梯出入的3層樓老舊透天厝，1樓出租經營餐廳周一公休、2和3樓為同一家人承租住宅，2樓近午11時37分傳出火警，迅速全面燃燒，當時3人在家，只有母親帶著寵物犬逃出，一對36歲、38歲姊妹受困屋內。

新北市消防局第三救災救護大隊副大隊長王斌弘災後受訪指出，報案人即是受困的住戶，119第一時間在線上引導她們至3樓房間，關門阻隔濃煙避難等待救援，消防局共調派40車、100人趕往搶救。

雖然消防隊迅速控制2樓火勢，抵達現場10分鐘內即接觸到患者，當時2人已昏倒在地板，但因屋內堆積大量雜物，且為動線狹小的單一出入口內梯，2樓起火阻擋了救災和3樓的逃生動線，加上火煙太大，2人在3樓吸入大量濃煙，救出時已無生命徵象，幸好送醫途中經救護人員搶救，均恢復呼吸心跳。