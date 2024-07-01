獨／街友涉毀五億生母住處巡簽簿 警送辦法官判無罪

台中市五億賴姓高中生墜樓案，涉嫌假結婚、被控偽造文書的夏姓地政士助理，在上月底在台中地院審結，被判刑1年6月，此案在去年偵審期間，曾爆發賴母住處的警方巡簽簿冊，遭不明人士破壞的案外案，警方調閱監視器後，發現是七旬廖姓街友所為，依妨害公務罪送辦，台中地院法官認為，監視器畫面模糊不清，無明確證據顯示是廖所為，判無罪。

賴姓高中生墜樓案因賴生身價不斐、成長背景特殊，引發國人關注，此案除了夏姓配偶是否假結婚，犯下偽造文書犯行之外，去年7月間，此案仍在偵審期間時，發生賴母住處的第五警分局巡邏簽到簿冊，遭不明人士破壞的案外案，外界一度猜測是否有幫派人士介入此案。

第五警分局在去年7月9日接獲賴姓高中生的母親報案，住處外警方設置的臨時巡邏袋遺失，該巡邏表夾鏈袋遭外力扯下，裡面的巡簽簿冊公文書，被撕爛棄置在水溝內。

第五警分局與台中市刑大成立專案小組偵辦，在案發12小時內，即循線查獲涉嫌破壞公文書的廖姓街友（70歲）到案。

警方調查，廖翁是在去年7月8日晚間10時許，行經該處時有拉扯動作，且案發時穿著五分褲，與後來在同年月9日深夜11時許落網時的穿著符合，全案依照妨害公務罪移送台中地檢署偵辦，警方當時也強調，廖翁是居無定所的街友，無幫派背景。

台中地院審理時發現，巡簽簿冊放置地點的對面道路監視器，雖有拍攝到在去年7月8日晚間10時許，有一個「人影」在該處逗留約5分鐘，但無法看到臉部、穿著與攜帶何物，所以該人影在該處做何事，是否在該處拿取巡簽表，甚至是巡簽表是何時遭人拿取，都無法特定。