台南6樓民宅大火婦人受困電梯亡 消防局：要走安全梯

台南市南區聖南街一棟6樓透天民宅，今天中午發生火災，陳姓婦人搭電梯要逃生，但最後受困在5樓，消防人員滅火後在5樓電梯內找到她，已經沒有呼吸心跳未送醫。

台南市南區聖南街一棟6樓透天民宅，今天中午11點50分突然失火，大火從4樓竄燒到6樓，消防人員先後救出1男1女，但陳姓老婦人失聯，消防人員出水滅火後展開搜索，在5樓電梯內找到人，已經沒有呼吸心跳未送醫。

台南市消防局呼籲，民眾遇大火逃生，千萬不要搭電梯，因電梯空氣稀薄、濃煙易竄入電梯內，建議民眾萬火災要走安全梯逃生。