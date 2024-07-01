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台南6樓民宅大火婦人受困電梯亡 消防局：要走安全梯
台南市南區聖南街一棟6樓透天民宅，今天中午發生火災，陳姓婦人搭電梯要逃生，但最後受困在5樓，消防人員滅火後在5樓電梯內找到她，已經沒有呼吸心跳未送醫。
台南市南區聖南街一棟6樓透天民宅，今天中午11點50分突然失火，大火從4樓竄燒到6樓，消防人員先後救出1男1女，但陳姓老婦人失聯，消防人員出水滅火後展開搜索，在5樓電梯內找到人，已經沒有呼吸心跳未送醫。
台南市消防局呼籲，民眾遇大火逃生，千萬不要搭電梯，因電梯空氣稀薄、濃煙易竄入電梯內，建議民眾萬火災要走安全梯逃生。
陳家人說，她們家一樓是護膚店，今天未營業。消防人員先後救出兒子，他手和肩膀灼傷送醫，陳家弟媳由消防人員動用雲梯車救下，她受到驚嚇未送醫。
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