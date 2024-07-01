台南大學生在唱片行拿CD磨下體 旁人淡定錄影

台南市有網友在網路PO文，內容指一名年輕男子在唱片行直接拿架上的唱片磨蹭下體，而一旁拍攝的人也不以為意的幫忙拍攝，完全沒勸阻，把無聊當有趣，影片也迅速引來許多網友熱議。

據了解，該影片就位於台南鬧區的一間知名連鎖唱片行裡面拍攝，這名年輕男子把無聊當有趣，直接從架上拿CD來回磨蹭下體，還直接放回架上，讓下一個不知道的客人購買，這行為也被大量網友謾罵。據PO文者指出，這名做出不雅動作男子是某大學大學生。

影片一出後，引來許多網友們痛怒留言表示，「腦袋都裝屎的」、「讀書讀壞了嗎」、「好變態啊 」、「超噁心」、「這觀感不好，但有觸法嗎？」、「店家該提告了吧」、「拍攝者也有問題」。