駕贓車撞毀3警車3警受傷 偷車賊被判2年10月

彰化縣劉姓男子去年6月晚間駕駛贓車時遇到三輛警車巡邏，先撞第一輛警車，警車退後撞後面的警車，劉男再撞警用機車，造成3名警員分別受到頭部、四肢擦撞傷及雙眼灼傷，彰化地方法院審理結終，依妨害公務等案件，判處劉男有期徒刑2年10月。可上訴。

判決書指出，劉男去年5月至6月4日連續偷竊機車、汽車、小貨車各一輛，及兩輛汽車車牌，他互換贓車車牌以躲避查緝。6月6日劉男駕駛偷來的汽車，在員林市一處租屋社區窄巷遇到朱姓、簡姓兩警員駕駛偵防車巡邏，他不但沒迴避，還駕車以前後撞的方式撞警車。

劉男駕車撞第一輛警車，警車後退撞第二輛警車，兩警車的車頭和車尾均嚴重毀損，車上警員來不及逃避，朱姓警員雙側前臂、手肘擦傷，簡姓警員雙眼結膜被車頭引擎冒煙灼傷、右手一度灼傷。

此時，在線上巡邏的楊姓警員據報騎警用機車趕到，劉男見狀，開車撞警用機車，致使楊姓警員被撞飛，頭部鈍傷、腹部挫傷、右側肩膀挫傷、下背部擦傷、雙側手肘、膝部擦傷，劉男車子繼續往前衝，撞上社區門口的鐵鋁門造成變形不堪用。