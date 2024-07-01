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影／台南市6樓透天民宅失火 疑有人受困3樓 救出2人1婦人失聯
台南市南區聖南街一棟6樓透天民宅，今天中午約11點5O分發生火災，大火從4樓竄燒到6樓，消防人員先後救出1男1女，但67歲陳姓婦人失聯，消防人員仍在出水滅火搶救中。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天中午11點50分接獲民眾報案，位於南區聖南街民宅大火，中心派出德興、南門、永華等消防分隊28車56人前往搶救。
「金華路上一直聽到消防車狂飆狂按喇叭，濃煙不斷從民宅頂樓竄出。」網友在《台南大小事》貼出文章，引起熱烈回應。消防隊員抵達現場，立即拉起水線灌救，據了解，現場3樓疑似有人受困，現場持續搶救中。
陳家人說，她們家一樓是護膚店，今天休息未營業，67歲媽媽失聯，找不到人。消防人員先後救出陳子，他手和肩膀灼傷送醫，陳家弟媳由消防人員動用雲梯車救下，她受到驚嚇未送醫。
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