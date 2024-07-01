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苗栗上半年測速桿王在頭屋 取締超速4649件

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣警察局公布今年上半年固定式照相桿取締超速違規桿王，在台13線（尖豐公路）頭屋鄉24.2公里處南向進入市區處，半年共取締4649件，繼去年之後蟬聯桿王。

縣警局今天公布上半年超速固定桿，取締超速違規2萬6300 件，其中超速件數前3名依序頭屋鄉台13線24.2公里處4649件、竹南鎮公義路1557號4317 件，及台3線大湖鄉127.3公里處為3508件。

部分用路人指出，桿王因在國道1號頭屋交流道往頭屋市區、苗栗市方向，且在下坡路段，固定桿前又有國1跨越台13線陸橋橋墩，駕駛人稍不注意，容易超速行駛「中招」。

交通警察隊也統計全縣固定式測速照相桿，發現上半年超速逾40公里以上危險駕車計有191件，其中測得最高時速達 164 公里、超速84公里，除了依照道路交通管理處罰條例處以3萬6000 元罰鍰，並吊扣牌照6個月。

另分析今年上半年肇事原因為，違規超速死亡交通事計4件，相較去年下半年10件，減少60%，警方認為實施速度管理，讓民眾養成遵守速限行駛習慣，進而防制交通事發生。

台13線頭屋鄉24.2公里處固定測速桿，今年上半年取締4649件，繼去年之後蟬聯桿王。圖／苗栗縣警察局提供
台13線頭屋鄉24.2公里處固定測速桿，今年上半年取締4649件，繼去年之後蟬聯桿王。圖／苗栗縣警察局提供

苗栗市 警察

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