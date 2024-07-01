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影／合歡山驚魂！休旅車山道狂飄移 嚇壞用路人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

台14甲線是上合歡山的要道，但有民眾分享，昨騎車行經當地鳶峰附近，一輛休旅車在山道上飄移行駛，擦撞道路護欄、山壁後才停下，行車過程被拍下，畫面驚險。經查，該駕駛未酒駕，而是身體不適自撞，警方呼籲切勿勉強駕駛上路。

有民眾在分享騎車行駛在台14甲線合歡山公路的行車畫面，影片中，1輛休旅車原本行駛在2部機車之間，沿途不斷左右飄移，不時闖入對向車道，甚至開上道路護欄外草皮，時而加速靠近前車，又忽然降速，車行軌跡相當怪異且危險。

該輛休旅車在山道飄移行駛間，數次加速疑似要超越前方機車騎士，但未果；更多次數次開到對向又拉回，還行車逼近對向的邊坡施工工區，路旁三角錐、警示燈等設備被撞倒，之後更擦撞山壁、道路護欄後，偏移撞上對向山壁，車才靜止。

而因該輛休旅車行車過程危險且釀自撞事故，其他用路人也因此報警；仁愛警分局表示，昨下午近2時獲報台14甲線23.5 K鳶峰路段，有一輛車不斷左右飄移，之後更先撞上右側路邊護欄後，再自撞左側山壁，當下立刻調派警力前往處理。

經查，該名57歲王姓駕駛駕駛租賃小客車，由清境往合歡山方向行駛，檢測酒測值為零，但他當天上午才因病剛出院，疑因身體不適、意識不清才會控車不穩並失控自撞，因此現場呼叫救護車到場將他送醫，後續也將肇事車輛拖吊處理。

警方表示，身體不適或疲勞仍駕駛車輛，其風險不亞於酒駕，駕駛途中突無法正常駕駛，除危及自身安全外，也讓其他用路人身陷險境，呼籲切勿勉強駕駛上路，後續依相關事證進一步調查釐清究責，若違反道路交通法規也依法將開單告發。

一輛休旅車在台14甲線合歡山公路上飄移行駛，嚇壞一票用路人，最後擦撞道路護欄、山壁後才停下，過程相當危險。圖／民眾提供
一輛休旅車在台14甲線合歡山公路上飄移行駛，嚇壞一票用路人，最後擦撞道路護欄、山壁後才停下，過程相當危險。圖／民眾提供
一輛休旅車在台14甲線合歡山公路上飄移行駛，嚇壞用路人，還撞倒三角錐，最後擦撞護欄、山壁後才停下，過程危險。圖／民眾提供
一輛休旅車在台14甲線合歡山公路上飄移行駛，嚇壞用路人，還撞倒三角錐，最後擦撞護欄、山壁後才停下，過程危險。圖／民眾提供
一輛休旅車在台14甲線合歡山公路上飄移行駛，嚇壞一票用路人，最後擦撞道路護欄、山壁後才停下，過程相當危險。圖／民眾提供
一輛休旅車在台14甲線合歡山公路上飄移行駛，嚇壞一票用路人，最後擦撞道路護欄、山壁後才停下，過程相當危險。圖／民眾提供
一輛休旅車在台14甲線合歡山公路上飄移行駛，嚇壞一票用路人，最後擦撞道路護欄、山壁後才停下，過程相當危險。圖／民眾提供
一輛休旅車在台14甲線合歡山公路上飄移行駛，嚇壞一票用路人，最後擦撞道路護欄、山壁後才停下，過程相當危險。圖／民眾提供

休旅車 自撞 車行

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