短裙檔車妹背吉他騎Honda125 失控自摔惹一片網友心疼

23歲陳姓女子上個月29日身穿短裙、背著吉他、騎Honda125CC機車行經高雄市民族一路時，機車突然失控扭動後摔車，後方機車騎士及2名民眾趨前關心，過程被騎士行車記錄器錄下PO網，引起網友一片心疼，有人歪樓指出「妹子一出事3個男的跑過去幫忙，若男的摔車，躺1個月沒人理」。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」分享一則影片，影片地點在高雄市三民區民族一路，只見1名穿短裙、背吉他、騎著Honda125CC檔車的年輕女子，沿民族一路慢車道由北向南直行時，車子突然扭動後，女騎士隨即連人帶車摔倒在地。

女騎士自摔過程，被後方機車男騎士的行車記錄器錄下，男騎士將機車停在路中，下車關切女騎士狀況，一旁商家2名男子見狀，也趨前關心。

騎士事後將影片PO網，引起網友熱議，有網友指出，「CT系列能直線騎到High side，是個狠腳色」。

有不少網友歪樓指，「妹子1出事3個男的跑過去幫忙，要是男的摔車，我看躺在那邊1個月都沒人理吧」、「靠杯也太多人去幫了吧」、「這部片展示了什麼叫性別正確，人間溫暖」、「古老的英雄救美」、「女生摔車，一堆男人拼命衝上去肉身擋車、誓死護主／捍衛公主」。

另有網友指「機車騎士想幫人車也不要停車道上，想造成二次車禍嗎」；也有網友認為，「注意看，他在閃路上那塊黑色的東西，所以打滑了」、「發現有個灰色的東西從她路徑上噴到白線分隔島旁，是壓到水泥塊嗎」。