台中婦遭假兒子騙匯款 行員恰為兒子同學阻詐135萬
台中一名婦人日前接獲詐騙集團假冒兒子來電稱有創業資金需求，盼婦人贊助新台幣135萬元，她急奔銀行匯款，巧遇行員為兒子國小同學發覺有異，以婦人手機通話揭穿騙局。
台中市警察局豐原分局今天發布新聞稿表示，日前接獲銀行行員通報，有婦人疑遭「假親友」詐騙，需要警方到場協助；經了解，67歲林姓婦人接到詐團假冒兒子來電表示，因更換手機號碼與LINE，需要林婦更新手機通訊錄資訊。
假兒子不久又致電婦人聲稱想要自行創業，但手頭資金不足，希望林婦贊助135萬元，林婦心想兒子是高學歷畢業，目前又在北部知名建商擔任主管職，相信兒子一定能創業成功，便欣然答應。
林婦到銀行準備匯款時，恰好行員是林婦兒子國小同學，上前關懷發現林婦要轉帳的帳號並非林婦兒子所有，行員遂以林婦手機與「假兒子」通話，幾句詢問後，揭發詐團詭計並通報警方處理。
林婦驚魂甫定、回過神後細想表示，對方聲音不像自己兒子，因為一接聽就直呼媽媽，才讓她信以為真；員警解釋這是典型的「猜猜我是誰」假親友詐騙手法，並聯繫林婦「真兒子」協助確認，成功阻詐135萬元。
豐原分局表示，分局今年1至6月已成功攔阻詐騙105件，攔阻金額達5055萬元；提醒民眾若遇到以親戚、朋友名義來電，請求借錢或幫忙匯款時，一定要提高警覺，務必透過其他管道再三確認來電者身分。
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