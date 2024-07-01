晴空匯電力配線短路釀火災 社區管委會提4大疑慮盼修法

新竹市晴空匯上月26日火警造成2名消防員殉職。新竹市消防局調查指出，起火處位於D棟大樓1樓西側管道間，研判是管道間電力配線因故短路引發火災可能性較大。晴空匯社區管理委員會今天也發聲明，認為火災調查資料內容簡短，基於住戶安全議題，提出包括消防安檢、管道間電纜線施工，以及相關法規等4大疑慮，盼相關單位盡快討論修法規範。

晴空匯管委會指出，新竹市消防局完成火災原因調查意見書，內容為「D棟1樓電梯西側管道間電氣因素（管道間電力配線因故短路）引發火災可能性較大」，社區管委會基於住戶安全議題，提出4項疑慮，包括依火災調查資料指出，起火原因為1樓管道間短路起火所致，社區歷年來都有通過各項消防檢測，是否該檢測範圍項目，無法涵蓋此次起火風險因素？

晴空匯管委會也指出，社區管道間電纜線的各項規格和施工方式是否符合法令和技術規範的要求？社區管道間電纜線的密集程度非常高，是否造成電線過熱、短路、走火的高風險因子？關於密集度間距、數量及負載是否有相關法令規範？

晴空匯管委會也認為，社區一般電力及緊急電力的電纜線使用同一個管道間配置，原始設計並無任何維修門可以進入檢測或救災，此案例管道間內火災，緊急電力線被燒斷造成無法發揮功能，形同虛設，成為消防及建物規範上的盲點。