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影／高雄新人斑馬線拍婚紗騎士看傻眼 禮金還沒收先收罰單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一對新人昨大白天在新興區車水馬龍的中山一路拍婚紗，只見新娘走過斑馬線跳上在另一端等候的新郎懷中，新郎抱著新娘雀躍地原地轉了兩圈，讓在路口等紅燈的騎士看傻眼，拍婚紗過程被民眾拍下PO網，雖畫面帶著喜氣，但警方指在行人穿越道奔跑、嬉遊已觸法，可罰500元。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，畫面中地點在新興區中山一路，只見穿著美麗婚紗的新娘在斑馬線接近盡頭處，跳上在馬路邊等候的新郎懷中，新郎抱著新娘興奮地轉圈圈，畫面看似溫馨。

由於中山一路車水馬龍，新人在斑馬線上拍婚紗，讓停等紅綠燈的一群機車騎士看傻眼，過程被民眾拍下PO網。

轄區新興警分局表示，影片中的新人於中山一路行人穿越道逗留拍攝婚紗，已涉違反道路交通管理處罰條例78條，「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」的規定，可處500元罰鍰。

警方表示，將通知這對新人到案說明，予以開罰，這對新人結婚禮金還沒收到，恐先接到紅單挨罰。

高雄市一對新人昨大白天在新興區車水馬龍的中山一路拍婚紗，新娘走過斑馬線跳上等候的新郎懷中，讓停等紅燈的機車騎士看傻眼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一對新人昨大白天在新興區車水馬龍的中山一路拍婚紗，新娘走過斑馬線跳上等候的新郎懷中，讓停等紅燈的機車騎士看傻眼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一對新人昨大白天在新興區車水馬龍的中山一路拍婚紗，新娘走過斑馬線跳上等候的新郎懷中，讓停等紅燈的機車騎士看傻眼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一對新人昨大白天在新興區車水馬龍的中山一路拍婚紗，新娘走過斑馬線跳上等候的新郎懷中，讓停等紅燈的機車騎士看傻眼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一對新人昨大白天在新興區車水馬龍的中山一路拍婚紗，新娘走過斑馬線跳上等候的新郎懷中，讓停等紅燈的機車騎士看傻眼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一對新人昨大白天在新興區車水馬龍的中山一路拍婚紗，新娘走過斑馬線跳上等候的新郎懷中，讓停等紅燈的機車騎士看傻眼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一對新人昨大白天在新興區車水馬龍的中山一路拍婚紗，新娘走過斑馬線跳上等候的新郎懷中，讓停等紅燈的機車騎士看傻眼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一對新人昨大白天在新興區車水馬龍的中山一路拍婚紗，新娘走過斑馬線跳上等候的新郎懷中，讓停等紅燈的機車騎士看傻眼。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

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