快訊

禁奢令啟動！「貴婦奈奈」男友父禁搭小黃、高鐵 違規檢舉獎金曝光

靠EMBA拓展人脈已過時？大陸企業主瘋上「私董會」3天花2.7萬

驚！羽壇「天才選手」亞青賽倒地猝逝 得年17歲

慣竊偷走工地電梯材料 栽在績優警員手上

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區崇善二街一處新建工地，本月26日失竊價值約2萬元電梯材料，警方接獲工地主任報案後，調閱沿路監視器畫面，查出51歲鄭姓男慣竊涉案，鄭居無定所，警員薛皓澤等人昨天循線在崇明路找到他，據了解，該批電梯材料已被鄭變賣。警詢後全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

市警一分局德高派出所於6月26日上午10點多，接獲周姓工地主任報案，他表示位於東區崇善二街的一處工地地下室所放置的電梯材料一批遭竊，警方受理報案後著手調查。

警員薛皓澤、林芝妤、陳葦錚、吳建宏等人至案發現場及周邊勘察蒐證，逐一過濾相關線索，發現鄭姓男子疑涉有重嫌，積極追查他行蹤。 昨天上午11點多，員警循線獲知鄭嫌出現於市立醫院附近一帶，隨即前往搜尋查緝，途經崇明路段時，赫然發現鄭正站在店家騎樓下躲雨。

員警見狀隨即趨前盤問，並在鄭嫌同意配合下帶回所內說明。據了解，該批電梯材料已被變賣，金額已花費用罄，全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

這次破案出力警員之一的薛皓澤，警專37期畢業，前年4月調至市警一分局德高派出所任職服務。每當他在街頭巡邏時，高度敏銳的觀察力和豐富的經驗研判，讓他能辨識出可疑的酒駕行為。薛從今年初至今已成功取締酒駕案件達26件，並榮獲市警一分局績優員警獎項。

台南市警一分局德高派出所薛皓澤，偵破工地電梯材料失竊案，今年並榮獲表揚為績優員警。記者黃宣翰／翻攝
台南市警一分局德高派出所薛皓澤，偵破工地電梯材料失竊案，今年並榮獲表揚為績優員警。記者黃宣翰／翻攝
鄭姓男子涉嫌偷取台南市東區新建工地內電梯材料，遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
鄭姓男子涉嫌偷取台南市東區新建工地內電梯材料，遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 材料 電梯

延伸閱讀

機車騎士載妻經林森北路突遭1米長鋼筋砸傷 工地撇清：對面的

嚇！林森北路工地鋼筋從天降砸騎士 北市府重罰承造人9萬

台鐵高雄站地下廣場漸成形 南側臨時電梯拆除視野更通透

韓國瑜出手！立院大怒神電梯11缺失 第三方報告建議全換新

相關新聞

影／高雄新人斑馬線拍婚紗騎士看傻眼 禮金還沒收先收罰單

高雄市一對新人昨大白天在新興區車水馬龍的中山一路拍婚紗，只見新娘走過斑馬線跳上在另一端等候的新郎懷中，新郎抱著新娘雀躍地...

台中南屯無人拉麵店氣客人NG行為 上網公審、報警互告

台中市南屯區一家24小時無人拉麵店，今天凌晨有網友在「Dcard」社群平台上抱怨，店家會把客人浪費食物、製造髒亂、未付款...

晴空匯電力配線短路釀火災 社區管委會提4大疑慮盼修法

新竹市晴空匯上月26日火警造成2名消防員殉職。新竹市消防局調查指出，起火處位於D棟大樓1樓西側管道間，研判是管道間電力配...

慣竊偷走工地電梯材料 栽在績優警員手上

台南市東區崇善二街一處新建工地，本月26日失竊價值約2萬元電梯材料，警方接獲工地主任報案後，調閱沿路監視器畫面，查出51...

苗栗行員阻詐獎勵金擬提高 100萬元以上再送可愛警察熊

苗栗縣警局發給金融機構阻詐有功行員，每案2000元至5000元禮券獎勵金，警方研議再加碼，分級各加碼1000元，阻詐10...

住戶規約離譜 網友批「以為法院」 官員：不得抵觸法律

不少社區大樓為提升居住品質，規約五花八門，常見的如汽車車格位禁推放雜物、汽車格只能停汽車等；還有像寵物不落地、禁養寵物、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。