慣竊偷走工地電梯材料 栽在績優警員手上

台南市東區崇善二街一處新建工地，本月26日失竊價值約2萬元電梯材料，警方接獲工地主任報案後，調閱沿路監視器畫面，查出51歲鄭姓男慣竊涉案，鄭居無定所，警員薛皓澤等人昨天循線在崇明路找到他，據了解，該批電梯材料已被鄭變賣。警詢後全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

市警一分局德高派出所於6月26日上午10點多，接獲周姓工地主任報案，他表示位於東區崇善二街的一處工地地下室所放置的電梯材料一批遭竊，警方受理報案後著手調查。

警員薛皓澤、林芝妤、陳葦錚、吳建宏等人至案發現場及周邊勘察蒐證，逐一過濾相關線索，發現鄭姓男子疑涉有重嫌，積極追查他行蹤。 昨天上午11點多，員警循線獲知鄭嫌出現於市立醫院附近一帶，隨即前往搜尋查緝，途經崇明路段時，赫然發現鄭正站在店家騎樓下躲雨。

員警見狀隨即趨前盤問，並在鄭嫌同意配合下帶回所內說明。據了解，該批電梯材料已被變賣，金額已花費用罄，全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。