台中南屯無人拉麵店氣客人NG行為 上網公審、報警互告

台中市南屯區一家24小時無人拉麵店，今天凌晨有網友在「Dcard」社群平台上抱怨，店家會把客人浪費食物、製造髒亂、未付款等NG行為，發布到店家的IG公審，公布長相，引發熱議，第四警分局表示，轄區派出所在6月間接獲3件報案，其中有一件是店家告顧客竊盜，其他兩件則是客人告店家妨害名譽，都已依法受理。

第四警分局表示，有關網路熱議的無人拉麵店，經查6月8日、13日、14日分別接獲店家與顧客報告，其中一件是店家因客人在店內使用相關產品，沒有付款，因此提告竊盜罪，其餘二件則是客人不滿店家，將在店內拍攝的監視器畫面，公布到網路上，有發文批評，認為已涉及妨害名譽，因此提告。

第四警分局提醒，任何消費糾紛，建議以理性態度處理，網友在網路留言，也需注意尺度，不能涉及人身攻擊，否則恐有妨害名譽之虞，需多留意。