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台中南屯無人拉麵店氣客人NG行為 上網公審、報警互告

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區一家24小時無人拉麵店，今天凌晨有網友在「Dcard」社群平台上抱怨，店家會把客人浪費食物、製造髒亂、未付款等NG行為，發布到店家的IG公審，公布長相，引發熱議，第四警分局表示，轄區派出所在6月間接獲3件報案，其中有一件是店家告顧客竊盜，其他兩件則是客人告店家妨害名譽，都已依法受理。

第四警分局表示，有關網路熱議的無人拉麵店，經查6月8日、13日、14日分別接獲店家與顧客報告，其中一件是店家因客人在店內使用相關產品，沒有付款，因此提告竊盜罪，其餘二件則是客人不滿店家，將在店內拍攝的監視器畫面，公布到網路上，有發文批評，認為已涉及妨害名譽，因此提告。

第四警分局提醒，任何消費糾紛，建議以理性態度處理，網友在網路留言，也需注意尺度，不能涉及人身攻擊，否則恐有妨害名譽之虞，需多留意。

今天凌晨有網友在「Dcard」社群平台發文抱怨，該家位於南屯區的無人拉麵店，東西好吃、環境清潔，但不少一星評論，網友指出，該店家都是「一副檢討別人不檢討自己」、「吃個飯老闆在裡面用監視器隨時盯著你」、「但都沒有馬賽克這樣公開不知道當事人做何感想」，也認為店家此舉有侵害顧客權益之虞。

台中南屯一家無人拉麵店在網路公布客人NG行為，引發熱議。圖／摘自Dcard
台中南屯一家無人拉麵店在網路公布客人NG行為，引發熱議。圖／摘自Dcard
台中南屯一家無人拉麵店在網路公布客人NG行為，引發熱議。圖／摘自Dcard
台中南屯一家無人拉麵店在網路公布客人NG行為，引發熱議。圖／摘自Dcard
台中南屯一家無人拉麵店在網路公布客人NG行為，引發熱議。圖／摘自店家IG
台中南屯一家無人拉麵店在網路公布客人NG行為，引發熱議。圖／摘自店家IG
台中南屯一家無人拉麵店在網路公布客人NG行為，引發熱議。圖／摘自Dcard
台中南屯一家無人拉麵店在網路公布客人NG行為，引發熱議。圖／摘自Dcard

妨害名譽 網路

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