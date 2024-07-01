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苗栗行員阻詐獎勵金擬提高 100萬元以上再送可愛警察熊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣警局發給金融機構阻詐有功行員，每案2000元至5000元禮券獎勵金，警方研議再加碼，分級各加碼1000元，阻詐100萬元以上，並致贈1隻警察熊布偶，激勵行員聯防阻詐。

打詐是當前治安工作重中之重，苗栗縣長鍾東錦、苗栗地檢署檢察長蔡宗熙最近研商，共識阻詐的最後一道防線金融機構行員，研議提升阻詐成功獎勵金，縣警局初步分級各加碼1000元。

警方指出，去年7月1日以前攔阻成功案，未分金額發2000元禮券獎勵金、1份禮品，後來改成分級，除1份禮品外，成功阻詐未達100萬元，禮券2000元；未達200萬元，禮券3000元；未達500萬元，禮券4000元；500萬元以上，禮券5000元，今年編列預算80萬元，2月起阻詐100萬元以上，加碼致贈1隻警察熊。

警方統計今年至6月20日，全般阻詐94件，金額8261萬餘元，較去年同期增加20件，增加1787萬餘元，警方研議每個分局增加1000元獎勵金，此外，警方特別彙整詐騙集團教導民眾如何規避金融機構行員關懷提問的常見話術，及民眾遭詐騙臨櫃提款徵兆等，分享行員參考關懷提問，增加聯防阻詐的力道。

苗栗縣警局獎勵金融機構阻詐有功行員，金額100萬元以上，致贈1隻警察熊布偶。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警局獎勵金融機構阻詐有功行員，金額100萬元以上，致贈1隻警察熊布偶。圖／苗栗縣警察局提供

成功 禮券 詐騙集團

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