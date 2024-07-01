住戶規約離譜 網友批「以為法院」 官員：不得抵觸法律
不少社區大樓為提升居住品質，規約五花八門，常見的如汽車車格位禁推放雜物、汽車格只能停汽車等；還有像寵物不落地、禁養寵物、禁止陽台抽煙等，甚至網友列舉11條規約，直言以為區權會是「法院」。
中市住宅處表示，社區規約經區權會同意，具有法律效力，但不能凌駕法令之上，一旦有糾紛，例如住戶違規但不願受罰，仍得打官司判定。
律師江彥儀說，依照現行公寓大廈管理條例規定，若是區權會決議通過（區分權人及區分所有權比例2/3出席，出席人數及區分所有權比例3/4同意），即可全面禁止飼養寵物，現行法規沒有限制大樓禁養寵物，若有飼養毛小孩的家庭，在買屋或租屋時，就需特別留意。
台中市住宅處公寓管理科長楊勝淵說，社區規約經區分所有權人會議同意具法律效力，但不能凌駕或抵觸法令等，若住戶不服規約罰則，送法院裁處。
台北市、桃園市公寓大廈爭議事件調處委員會委員陳世鴻說，從調處經驗分析，社區規約仍有所限制，例如不能違背善良風俗、法令等，也不能規範非住戶（外人），也不能有侵權行為等。
陳世鴻指出，最常見糾紛房仲代屋主帶民眾進社區看房，被管委會要求索取看屋費、帶看費，甚至不從阻擋進社區；社區規約不能規範外人，管委會不能向管委會收取費用，若阻擋恐涉強制罪。常見還有外車進入社區被上鎖，這也恐涉強制罪。
他指出，社區規約不能侵權，例如住家陽台抽菸，因屬住戶私領域，一旦送法院恐敗訴，住戶外牆若要架設廣告牆、管委會收取費用，需要經過屋主同意；常有糾紛是社區停車格堆雜物上法院，因違反空間使用，通常住戶敗訴。
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