快訊

聯合報社論／中共懲獨軟硬不得，賴政府卻綁架全民反制

阿彌陀佛！日本展覽淨土宗850年，一睹佛教美術演變

馬克宏凶多吉少！法國會首輪選舉登場 極右國民聯盟34%得票率輾壓對手

住戶規約離譜 網友批「以為法院」 官員：不得抵觸法律

聯合報／ 記者趙容萱陳宏睿／台中即時報導

不少社區大樓為提升居住品質，規約五花八門，常見的如汽車車格位禁推放雜物、汽車格只能停汽車等；還有像寵物不落地、禁養寵物、禁止陽台抽煙等，甚至網友列舉11條規約，直言以為區權會是「法院」。

中市住宅處表示，社區規約經區權會同意，具有法律效力，但不能凌駕法令之上，一旦有糾紛，例如住戶違規但不願受罰，仍得打官司判定。

律師江彥儀說，依照現行公寓大廈管理條例規定，若是區權會決議通過（區分權人及區分所有權比例2/3出席，出席人數及區分所有權比例3/4同意），即可全面禁止飼養寵物，現行法規沒有限制大樓禁養寵物，若有飼養毛小孩的家庭，在買屋或租屋時，就需特別留意。

台中市住宅處公寓管理科長楊勝淵說，社區規約經區分所有權人會議同意具法律效力，但不能凌駕或抵觸法令等，若住戶不服規約罰則，送法院裁處。

台北市、桃園市公寓大廈爭議事件調處委員會委員陳世鴻說，從調處經驗分析，社區規約仍有所限制，例如不能違背善良風俗、法令等，也不能規範非住戶（外人），也不能有侵權行為等。

陳世鴻指出，最常見糾紛房仲代屋主帶民眾進社區看房，被管委會要求索取看屋費、帶看費，甚至不從阻擋進社區；社區規約不能規範外人，管委會不能向管委會收取費用，若阻擋恐涉強制罪。常見還有外車進入社區被上鎖，這也恐涉強制罪。

他指出，社區規約不能侵權，例如住家陽台抽菸，因屬住戶私領域，一旦送法院恐敗訴，住戶外牆若要架設廣告牆、管委會收取費用，需要經過屋主同意；常有糾紛是社區停車格堆雜物上法院，因違反空間使用，通常住戶敗訴。

飼養毛小孩的民眾越來越多，但大樓住戶規約五花八門，不少社區會在規約明定禁養寵物，民眾購屋、租屋時得多留意。示意圖／報系資料照
飼養毛小孩的民眾越來越多，但大樓住戶規約五花八門，不少社區會在規約明定禁養寵物，民眾購屋、租屋時得多留意。示意圖／報系資料照

住戶 寵物 管委會

延伸閱讀

獨／台中大樓祭「寵物不落地」違規罰錢？法官見解不一

水電工江炳辛13年致力社造 翻轉家鄉獲國家環境教育獎

中共黨員總數逼近億人 黨組織覆蓋率達99.9%

竹縣實驗高中落腳竹北西區 副議長盼分享校園空間

相關新聞

住戶規約離譜 網友批「以為法院」 官員：不得抵觸法律

不少社區大樓為提升居住品質，規約五花八門，常見的如汽車車格位禁推放雜物、汽車格只能停汽車等；還有像寵物不落地、禁養寵物、...

影／太離譜！上合歡山大搞煙火秀 警出手要查了

合歡山是全台首座國際暗空公園，位居太魯閣國家公園內，卻有民眾無視國家公園規定，竟在昆陽停車場大肆施放煙火，誇張行徑被PO...

苗栗行員阻詐獎勵金擬提高 100萬元以上再送可愛警察熊

苗栗縣警局發給金融機構阻詐有功行員，每案2000元至5000元禮券獎勵金，警方研議再加碼，分級各加碼1000元，阻詐10...

消防機器人、美洲豹消防車 科技消防超前部署在南科

日前韓國鋰電池工廠大火造成重大災害，南科園區消防量能備受關注，台南消防局表示已逐步增加「科技救災」能量，在第四救災救護大...

守護護國神山 3.8億在南科蓋消防大樓、化災搶救訓練場

為強化科學園區消防安全，內政部核定3.8億元興建台南救災救護第四大隊暨南科分隊辦公廳舍，經費堪稱史上之最，也可看出對南科...

緊鄰台積 南科蓋消防廳舍

科學園區將強化消防量能。南科園區去年產值1.58兆元，首度超越新竹科學園區，躍居全台第1，其中單是台積電就占8成多，現今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。