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影／太離譜！上合歡山大搞煙火秀 警出手要查了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

合歡山是全台首座國際暗空公園，位居太魯閣國家公園內，卻有民眾無視國家公園規定，竟在昆陽停車場大肆施放煙火，誇張行徑被PO上網，網友撻伐，也引起警方注意。保七第九大隊表示，將依法告發移送相關單位，並加強巡邏勤務。

合歡山海拔逾3000公尺，因幾無光害，觀星品質優良，2019年獲國際暗天協會（IDA）認證通過，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，為提升觀星品質，官民透過入夜關燈、路燈光線調整等降低人為光害，友善星空，並強化天文設施。

沒想到，有民眾向臉書專頁「中橫路況交通資訊站」投訴，前天（29日）深夜有遊客在台14甲線昆陽停車場內車燈大開，沒共同維護暗空環境，更無視國家公園相關規範，竟在太魯閣界碑旁大肆施放煙火，讓粉專小編驚呼「我的老天鵝啊」。

而遊客在昆陽停車場旁煙火秀的影片被PO上網後，網友一片撻伐，留言痛罵「到底在想什麼？燒起來怎麼辦？」、「無知到了極點」、「等等失火就有得忙了」等擔心釀山林火警，不少人也呼籲相關單位應要依據車牌或調閱監視器畫面重罰嚴懲。

針對在合歡山地區施放煙火，「太魯閣國家公園區域內公告禁止事項」、「南投縣合歡山暗空公園管理自治條例」等均有相關規範，分別可處1000至3000元不等罰鍰，並得按次處罰。若因人為因素引發山林火警，涉犯公共危險罪有刑事責任。

這群遊客在太魯閣國家公園界碑旁的誇張行徑，分明是向公權力挑戰，也引起警方注意，保安警察第七總隊第九大隊表示，將依法告發，並移送相關單位進行裁罰，後續也會加強巡邏勤務，以保護國家公園環境及安全。

合歡山國際暗空公園位居太魯閣國家公園內，不得施放煙火，卻有遊客無視禁令大肆放煙火。圖／擷自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」
合歡山國際暗空公園位居太魯閣國家公園內，不得施放煙火，卻有遊客無視禁令大肆放煙火。圖／擷自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」
合歡山國際暗空公園位居太魯閣國家公園內，不得施放煙火，卻有遊客無視禁令大肆放煙火。圖／擷自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」
合歡山國際暗空公園位居太魯閣國家公園內，不得施放煙火，卻有遊客無視禁令大肆放煙火。圖／擷自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」

合歡山 太魯閣國家公園 暗空公園

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