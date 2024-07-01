消防機器人、美洲豹消防車 科技消防超前部署在南科

台南市消防局斥資千萬引進消防機器人進駐南科，日前出動支援佳里塑膠工廠火警。圖／台南市消防局提供

日前韓國鋰電池工廠大火造成重大災害，南科園區消防量能備受關注，台南消防局表示已逐步增加「科技救災」能量，在第四救災救護大隊南科消防分隊有「消防機器人」配置，還有無人機等，未來還將引進「美洲豹消防車」，以及「行動消防照護車」，在面臨大型救災時提供消防員補充食物及休息的空間，消防員都要進行「化學災害搶救及進階訓練」，提昇化學搶救知識，在救災外並確保生命安全。

日前韓國鋰電池工廠大火造成重大災害，多位議員關切南科園區不少廠房有特殊材質，萬一發生火災，園區內消防人力、救災配備及訓練是否足以應付，台南消防局長李明峰說，針對鋰電池的滅火都有持續努力，消防人員持續接受相關演練，中央則有「毒物應變隊」編隊，以因應重大突發事件。此外，也會積極向中央爭取經費，強化特殊物質火災的消防量能。

距離最近的南科消防分隊加強科技消防量能，斥資千萬元引進全台唯2「消防機器人」，就進駐在南科分隊，搭配自身機體降溫設計，可有效避免火場溫度過高熱當機的現象發生，遠端遙控器具有防塵防水認證，可遙控距離長達300公尺，射水瞄子整合加農砲型設計，可操作消防射水、水霧降溫、化學泡沫及抽、排煙等四項功能，配合底座水平左右旋轉360度轉向無死角射水，已出勤支援佳里塑膠工廠及永康工廠火場救援。

消防局表示，使用消防救災科技裝備，輔助消防人員，是全球救災趨勢，也讓消防同仁能夠安全執行救災任務，面對複合式及未來新型態科技工廠火警，除採購消防機器人、無人機、遙控砲塔等裝備，未來也會採購高效能消防車、美洲豹消防車等特殊消防車輛，同時考量同仁的救災辛勞，也會採購消防照護車，供救災同仁休息輪替補充體力。

另針對化災搶救，消防人員都須接受化災搶救訓練、化災進階及指揮官訓練，針對化災搶救「做的對，比做的快重要」，須先進行危害辨識、保持安全距離及廠區業者確實提供物質安全資料表，以利災害搶救，且面對此類高風險火災，退避權的行使也非常重要，保障消防同仁的救災安全。