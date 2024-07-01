守護護國神山 3.8億在南科蓋消防大樓、化災搶救訓練場

為強化科學園區消防安全，內政部核定3.8億元興建台南救災救護第四大隊暨南科分隊辦公廳舍，經費堪稱史上之最，也可看出對南科的重視；新建消防大樓位在南科園區北側的公25用地，南側鄰台積電廠房，台南市議會已通過200萬元墊付款，象徵工程啟動，今年先進行地質鑽探及初期規畫，明年進入設計、評選建築師等，預計4年內完工；同時將興建台南首座「搶救訓練場」針對毒化災等重大事故模擬訓練，特搜大隊也進駐，人員將達近百名規模。

南科園區產值在去年達到1.58兆元超越竹科，躍升科學園區霸主，尤其是護國神山台積電3奈米、5奈米廠等先進製程均座落於南科，重要性不言可喻，現有南科分隊廳舍位在善化區南科9路，空間及消防量能已不足以應付南科發展，經內政部核定新廳舍經費達3億8千多萬，新建消防廳舍，就近部屬消防力。

台南市消防局表示，新消防廳舍位置在南科園區公25（安定東路及北園五路交叉口），南側是台積電工廠，東側是三福公司。除了消防廳舍外，還有「消防訓練場」，將模擬毒化災等重大事故現場，可協助園區企業救災訓練推動企業防災，也能供消防人員化災搶救訓練。

台南市議會日前審查消防局第四救災救護大隊（含南科分隊）辦公廳舍新建工程墊付案，議員認為南科管理局也應負擔防災責任，大會同意墊付並通過附加條件，南科管理局應分擔人事費用方得動支；消防局長李明峰說，南科管理局每年都有補助500萬元及贈送雲梯車等消防設備，按地方自治法消防屬地方自治事項要規畫執行，有任何火災都是消防局要去處理，但尊重議員會行文南科管理局爭取。