快訊

任職華航逾20年…空姐懷孕被逼留職停薪 多加「1但書」成功討回薪水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

守護護國神山 3.8億在南科蓋消防大樓、化災搶救訓練場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

為強化科學園區消防安全，內政部核定3.8億元興建台南救災救護第四大隊暨南科分隊辦公廳舍，經費堪稱史上之最，也可看出對南科的重視；新建消防大樓位在南科園區北側的公25用地，南側鄰台積電廠房，台南市議會已通過200萬元墊付款，象徵工程啟動，今年先進行地質鑽探及初期規畫，明年進入設計、評選建築師等，預計4年內完工；同時將興建台南首座「搶救訓練場」針對毒化災等重大事故模擬訓練，特搜大隊也進駐，人員將達近百名規模。

南科園區產值在去年達到1.58兆元超越竹科，躍升科學園區霸主，尤其是護國神山台積電3奈米、5奈米廠等先進製程均座落於南科，重要性不言可喻，現有南科分隊廳舍位在善化區南科9路，空間及消防量能已不足以應付南科發展，經內政部核定新廳舍經費達3億8千多萬，新建消防廳舍，就近部屬消防力。

台南市消防局表示，新消防廳舍位置在南科園區公25（安定東路及北園五路交叉口），南側是台積電工廠，東側是三福公司。除了消防廳舍外，還有「消防訓練場」，將模擬毒化災等重大事故現場，可協助園區企業救災訓練推動企業防災，也能供消防人員化災搶救訓練。

台南市議會日前審查消防局第四救災救護大隊（含南科分隊）辦公廳舍新建工程墊付案，議員認為南科管理局也應負擔防災責任，大會同意墊付並通過附加條件，南科管理局應分擔人事費用方得動支；消防局長李明峰說，南科管理局每年都有補助500萬元及贈送雲梯車等消防設備，按地方自治法消防屬地方自治事項要規畫執行，有任何火災都是消防局要去處理，但尊重議員會行文南科管理局爭取。

消防局表示，新廳舍預計明年啟動設計、甄選建築師等，並由市府工務局代辦發包等事宜，目標是4年內完工，預計未來會有第四大隊（大隊、善化中隊、南科分隊及安檢小組約50人）以及特搜大隊約30至40人，總進駐人數約90至100人。

兼負南科園區高科技產業重鎮的救災防災重任，南科分隊消防隊員平日就相當重視訓練。圖／台南市消防局提供
兼負南科園區高科技產業重鎮的救災防災重任，南科分隊消防隊員平日就相當重視訓練。圖／台南市消防局提供
兼負南科園區高科技產業重鎮的救災防災重任，南科分隊消防隊員平日就相當重視訓練。圖／台南市消防局提供
兼負南科園區高科技產業重鎮的救災防災重任，南科分隊消防隊員平日就相當重視訓練。圖／台南市消防局提供
南科發展快速且是高科技重鎮，現有台南市消防局第四大隊南科分隊廳舍已不敷使用。圖／台南市消防局提供
南科發展快速且是高科技重鎮，現有台南市消防局第四大隊南科分隊廳舍已不敷使用。圖／台南市消防局提供

南科 台南 建築師

延伸閱讀

台積電明年資本支出衝高 2奈米需求超預期

鋰電池火警引關注…新北統計歷年釀災原因 故障、異常過熱最多

影／火勢猛烈竄濃煙！台中烏日民宅驚傳火警 消防灌救尋獲1焦屍

見證南科從2萬到9萬人 南科Park17商場滿20年重新開幕

相關新聞

月台騎車落軌 騎士逃過一劫

蘇姓男子昨拜訪住在暖暖火車站旁山坡上的朋友，騎機車離開時不慎從斜坡道摔落軌道，當時一輛台鐵新自強號正好經過，列車鳴笛減速...

台南市龍崎區倉庫工寮失火 冒出烈焰火舌

台南市龍崎區龍船里後壁溪倉庫旁工寮，今晚10點20分突然起火燃燒，消防局出動第五大隊、關廟、 仁德等消防分隊共12車、2...

緊鄰台積 南科蓋消防廳舍

科學園區將強化消防量能。南科園區去年產值1.58兆元，首度超越新竹科學園區，躍居全台第1，其中單是台積電就占8成多，現今...

南科部署 救災添機器人 增特殊消防車

科技廠救災情形特殊，日前韓國鋰電池工廠大火造成重大20多人死亡，台南市消防局表示，逐步增加科技救災能量，目前有消防機器人...

住戶規約離譜 網友批「以為法院」 官員：不得抵觸法律

不少社區大樓為提升居住品質，規約五花八門，常見的如汽車車格位禁推放雜物、汽車格只能停汽車等；還有像寵物不落地、禁養寵物、...

影／太離譜！上合歡山大搞煙火秀 警出手要查了

合歡山是全台首座國際暗空公園，位居太魯閣國家公園內，卻有民眾無視國家公園規定，竟在昆陽停車場大肆施放煙火，誇張行徑被PO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。