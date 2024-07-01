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月台騎車落軌 騎士逃過一劫
蘇姓男子昨拜訪住在暖暖火車站旁山坡上的朋友，騎機車離開時不慎從斜坡道摔落軌道，當時一輛台鐵新自強號正好經過，列車鳴笛減速已來不及，直接從躺在軌道上的蘇和機車旁疾駛而過，千鈞一髮。事故造成雙向停駛約一小時，鐵路警察趕往，確認蘇只受輕傷，就醫後依公共危險罪嫌偵辦。
警方調查，台鐵一列從樹林開往花蓮的四三二列次新自強號，昨天下午三時卅分左右通過不停靠的暖暖火車站時，卅多歲蘇男因在月台上騎機車，連人帶車滾落到鐵軌區。司機員發現軌道旁有異物侵入，鳴笛減速根本來不及，直接從旁駛過，差一點就撞上蘇男和機車。
蘇姓男子摔落月台時手腳多處擦傷，自行爬上月台，消防局救護時婉拒送醫；鐵路警察確認未酒駕，先送他就醫，再帶回偵詢調查。
據了解，暖暖車站旁山坡上有六戶人家，月台有一條便道供進出；台鐵在火車站入口處設立禁止騎乘機車、自行車進入月台標示，但有人會圖方便騎車進入。
蘇男昨從便道騎機車出去時突然暴衝，機車衝出月台掉落在軌道上，險被經過的新自強號撞上。
台鐵表示，事故一度造成雙向交通中斷，南下、北上列車均延誤，昨天下午四時廿七分放行恢復雙線通車，東線於昨天下午四時四十四分恢復常速，影響十三列次共五一三分鐘。
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