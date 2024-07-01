南科部署 救災添機器人 增特殊消防車

南市消防局斥資千萬元購買消防機器人，配置在南科分隊，日前支援佳里塑膠工廠大火。圖／台南市消防局提供 科技廠救災情形特殊，日前韓國鋰電池工廠大火造成重大20多人死亡，台南市消防局表示，逐步增加科技救災能量，目前有消防機器人、無人機，未來還將引進「美洲豹消防車」、「行動消防照護車」等特殊消防車輛，在大型救災時提供消防員補充食物、休息的空間，還有從指揮官到消防員都要進行化學災害搶救及進階訓練，保護消防員生命安全。

南市多名議員先前質詢時關切南科園區不少廠房有特殊材質，萬一發生火災，是否足以應付？消防局長李明峰說，針對鋰電池的滅火控制都有持續演練，中央則有毒物應變隊編隊，因應重大突發事件。

南市府指出，去年底斥資千萬元引進消防機器人，就進駐在南科分隊，搭配自身機體降溫設計，可有效避免火場溫度過高熱當機，「遠端遙控器具」有防塵防水認證，可遙控距離長達300公尺，「射水瞄子」整合加農砲型設計，可操作消防射水、水霧降溫、化學泡沫及抽、排煙等4項功能，配合底座水平左右旋轉360度轉向無死角射水，日前也出勤支援佳里塑膠工廠及永康工廠火場救援。

「化災搶救做得對，比做得快重要。」南市消防局第四大隊副大隊長陳貞榮說，須先進行危害辨識、保持安全距離，及廠區業者確實提供物質安全資料表，以利災害搶救。