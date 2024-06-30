台南市龍崎區倉庫工寮失火 冒出烈焰火舌
台南市龍崎區龍船里後壁溪倉庫旁工寮，今晚10點20分突然起火燃燒，消防局出動第五大隊、關廟、 仁德等消防分隊共12車、25人前往搶救。 消防人員到場後發現工寮幾乎全面燃燒，馬上出水滅火，火勢在30多分鐘後撲滅。起火真正原因，待火災調查科人員鑑定。
「 倉庫旁工寮失火很大，趕快派人來滅火！」台南市消防局救災救護指揮中心今晚10點20分接獲民眾報案，位於龍崎區龍船里後壁溪倉庫旁工寮發生火災。中心派出仁德、保西、歸仁、關廟分隊及第五大隊一共12車、25人車到場滅火。
消防人員說，現場燃燒工寮，沒有人受困，打火兄弟連忙拉水線出水滅火，火勢約在10點57分熄滅燃，燒面積約30平方公尺。台南市消防局說，起火真正的原因，待火災調查科人員鑑定釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言