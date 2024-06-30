台南市龍崎區倉庫工寮失火 冒出烈焰火舌

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市龍崎區龍船里後壁溪倉庫旁工寮，今晚10點20分突然起火燃燒，消防局出動第五大隊、關廟、 仁德等消防分隊共12車、25人前往搶救。 消防人員到場後發現工寮幾乎全面燃燒，馬上出水滅火，火勢在30多分鐘後撲滅。起火真正原因，待火災調查科人員鑑定。

「 倉庫旁工寮失火很大，趕快派人來滅火！」台南市消防局救災救護指揮中心今晚10點20分接獲民眾報案，位於龍崎區龍船里後壁溪倉庫旁工寮發生火災。中心派出仁德、保西、歸仁、關廟分隊及第五大隊一共12車、25人車到場滅火。

消防人員說，現場燃燒工寮，沒有人受困，打火兄弟連忙拉水線出水滅火，火勢約在10點57分熄滅燃，燒面積約30平方公尺。台南市消防局說，起火真正的原因，待火災調查科人員鑑定釐清。

台南市龍崎區龍船里後壁溪倉庫旁工寮失火，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市龍崎區龍船里後壁溪倉庫旁工寮失火，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市龍崎區龍船里後壁溪倉庫旁工寮失火，冒出烈焰火舌。記者黃宣翰／翻攝
台南市龍崎區龍船里後壁溪倉庫旁工寮失火，冒出烈焰火舌。記者黃宣翰／翻攝

台南 火災

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