緊鄰台積 南科蓋消防廳舍

內政部核定3.8億興建台南救災救護第4大隊暨南科分隊辦公廳舍，就相鄰台積電廠房。圖為台積電南科廠。路透 科學園區將強化消防量能。南科園區去年產值1.58兆元，首度超越新竹科學園區，躍居全台第1，其中單是台積電就占8成多，現今僅1個消防分隊，內政部核定3.8億興建台南救災救護第4大隊暨南科分隊辦公廳舍，就相鄰台積電廠房。無獨有偶，竹科園區由新竹縣、市消防局依轄區分隊負責，也因人力吃緊，預定2028年重新成軍竹科消防分隊。

南市消防局表示，現有南科分隊廳舍位在善化區南科9路，新消防廳舍位在南科園區安定東路與3北園五路交叉口，南側是台積電工廠、東側是三福公司，除了消防廳舍，同時興建台南首座「搶救訓練場」，可模擬毒化災等重大事故現場，協助園區企業救災訓練，也能供消防人員化災搶救訓練。

消防局指出，新廳舍預計明年啟動設計，目標4年內完工，地點位居台南市中心點，除現有第四大隊、善化中隊、南科分隊及安檢小組約50人外，大橋分隊的特搜大隊約30至40人也會進駐，將達到90至100人規模。

另外，竹科過去曾有專屬消防隊負責災害救災業務，不過2019年及2020年元旦分別把消防業務回歸新竹市、新竹縣消防局負責，竹科分隊裁撤廢止。

目前園區消防業務主要是臨近的新竹市消防局金山、埔頂分隊，及竹縣消防局寶山分隊負責，科管局也有制定相關防災應變計畫。不過隨著竹科廠商愈來愈多、園區不斷擴建，今年傳出寶山分隊已出現人力吃緊且空間不足問題，無力承擔後續台積電設廠帶來的龐大消防業務，因此內政部消防署核定3億多元經費，再次成立竹科消防分隊。

竹科消防分隊預定設於台積電全球研發中心旁，還會同步編制為竹縣「消防第四大隊」，並作為竹縣消防訓練基地。