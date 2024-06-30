影／千鈞一髮之際！機車從月台「騎」進鐵軌畫面曝 列車急駛而來超驚險

蘇姓男子今天下午騎機車，從暖暖火車站月台摔落鐵軌，驚悚且驚險畫面晚上曝光。蘇男連人帶車墜落鐵軌時，還好落在東、西正線之間，往宜蘭方向自強號急駛而過，還好沒撞上人車，蘇男只受輕傷。

台鐵自強(3000) 432 列車，從樹林站發車，經花東駛往終點站 新左營站。今天下午3點半左右通過不停靠的暖暖火車站時，司機員發現蘇男和機車在前方軌道區域，鳴笛急煞，但仍未能在抵達人車前停下。

事故發生後，鐵路警察局派員前往處理，自強號列車停留原處超過1小時，下午4點40分左右才駛離，並恢復雙向正常行車。蘇男經酒測數值為0，警方先送他就醫，再帶回偵詢，依公共危險罪嫌偵辦。

據了解，暖暖火車站旁的山坡上有6戶人家，月台是進出唯一道路。台鐵在火車站入口處設立禁止騎乘機車、自行車進入月台，但有人會圖方便騎車進入。蘇男疑騎車經月台前往訪友，下午離開時，從斜坡道騎到月台時失控，跌落鐵軌區。