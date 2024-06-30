快訊

對標SpaceX獵鷹9號！大陸下午試射「天龍三號」火箭爆炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／千鈞一髮之際！機車從月台「騎」進鐵軌畫面曝 列車急駛而來超驚險

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

蘇姓男子今天下午騎機車，從暖暖火車站月台摔落鐵軌，驚悚且驚險畫面晚上曝光。蘇男連人帶車墜落鐵軌時，還好落在東、西正線之間，往宜蘭方向自強號急駛而過，還好沒撞上人車，蘇男只受輕傷。

台鐵自強(3000) 432 列車，從樹林站發車，經花東駛往終點站 新左營站。今天下午3點半左右通過不停靠的暖暖火車站時，司機員發現蘇男和機車在前方軌道區域，鳴笛急煞，但仍未能在抵達人車前停下。

事故發生後，鐵路警察局派員前往處理，自強號列車停留原處超過1小時，下午4點40分左右才駛離，並恢復雙向正常行車。蘇男經酒測數值為0，警方先送他就醫，再帶回偵詢，依公共危險罪嫌偵辦。

據了解，暖暖火車站旁的山坡上有6戶人家，月台是進出唯一道路。台鐵在火車站入口處設立禁止騎乘機車、自行車進入月台，但有人會圖方便騎車進入。蘇男疑騎車經月台前往訪友，下午離開時，從斜坡道騎到月台時失控，跌落鐵軌區。

蘇男今天下午騎機車從暖暖火車站月台摔落軌道，自強號列車急駛而過，場面驚險。記者邱瑞杰／翻攝
蘇男今天下午騎機車從暖暖火車站月台摔落軌道，自強號列車急駛而過，場面驚險。記者邱瑞杰／翻攝
蘇男到暖暖火車站旁山坡上拜訪朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，險些被自強號列車撞上。記者范凌嘉／攝影
蘇男到暖暖火車站旁山坡上拜訪朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，險些被自強號列車撞上。記者范凌嘉／攝影
蘇男到暖暖火車站旁山坡上拜訪朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，鐵路警察獲報前往處理，依公共危險罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影
蘇男到暖暖火車站旁山坡上拜訪朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，鐵路警察獲報前往處理，依公共危險罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影
蘇男到暖暖火車站旁山坡上拜訪朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，鐵路警察獲報前往處理，依公共危險罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影
蘇男到暖暖火車站旁山坡上拜訪朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，鐵路警察獲報前往處理，依公共危險罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影

台鐵 火車站 自強號

延伸閱讀

機車遭自強號撞上…為何從暖暖站月台摔落鐵軌？男子肇禍原因揭曉

騎士遭列車撞飛…暖暖車站驚傳事故 台鐵：影響13列次513分鐘

影／男子機車騎上暖暖月台 「連人帶車」掉落鐵軌…自強號急煞仍撞上

台大與利百代合作推全新校園紀念品店 盼成新創展示舞台

相關新聞

影／千鈞一髮之際！機車從月台「騎」進鐵軌畫面曝 列車急駛而來超驚險

蘇姓男子今天下午騎機車，從暖暖火車站月台摔落鐵軌，驚悚且驚險畫面晚上曝光。蘇男連人帶車墜落鐵軌時，還好落在東、西正線之間...

影／染紅天際！五股鐵皮工廠大火「約500坪燃燒」 消防局出動75車205人

新北市五股觀音山區民義路一段，今晚7點半左右發生工廠火警，現場是1間製作塑膠原粒的獨棟鐵皮廠房，火勢很大全面燃燒染紅天際...

火辣泰籍女失控！赤腳闖專櫃砸店民眾看傻 台北101聲明回應

國際觀光客眾多的台北101商場，今（30）日下午出現一位穿著火辣的外籍女子，因不明原因而情緒激動砸店還作勢要攻擊店員，令...

台中榮總宿舍傳火警 客廳雜物燃燒20平方公尺…不排除電線走火釀禍

台中市消防局在今晚7時42分獲報，西屯區西屯路的台中榮總宿舍，傳出火警，協和消防分隊等5個單位前往滅火，火勢在今晚8時5...

台中港97號碼頭現浮屍…疑為失蹤多日外送員 家屬指認就是他

台中市1名男子26日疑在台中港下海失蹤，台中港務消防隊今天下午在97號碼頭發現1具浮屍，經家屬指證確認死者就是下海失蹤多...

機車遭自強號撞上…為何從暖暖站月台摔落鐵軌？男子肇禍原因揭曉

蘇姓男子拜訪住在暖暖火車站旁山坡上的朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，幸好人受輕傷，並將機車移到靠月台邊，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。