台中港97號碼頭現浮屍…疑為失蹤多日外送員 家屬指認就是他
台中市1名男子26日疑在台中港下海失蹤，台中港務消防隊今天下午在97號碼頭發現1具浮屍，經家屬指證確認死者就是下海失蹤多日外送員賴姓男子，全案報請台中地檢署偵辦。
從事外送員工作的34歲賴姓男子，26日機車停放台中港中南一路及南橫八路口，人卻下落不明，警方調閱監視器發現，賴男於當天下午3時許疑下海游泳後失蹤。
台中港務消防隊5天以來共出動9艇次、152人次、10空拍機進行搜救，今天下午3時18分許，於97號碼頭發現1具浮屍，3時54分許吊掛上岸，交警方處理。
台中港務警察總隊表示，根據死者衣物懷疑是下海失蹤的賴姓外送員，通知死者家屬前來指證身分，確認為失蹤多日賴男，全案報請台中地檢署偵辦，釐清確切死因。
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