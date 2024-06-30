三芝山路下坡「過彎自撞」 MPV車體變形、3女2男送醫

新北市三芝區北新路與青溪路交叉路口附近，今天下午4時許有1輛7人座MPV車款，疑似下坡過彎不慎自撞路旁路標指示桿，導致車上6人當中5人受傷，右前座乘客且受困變形車體內，被消防隊員救出，幸好傷勢都不算嚴重。

這一帶山路蜿蜒車流量小，21歲鄭姓男子自稱下坡轉彎時車速過快，不慎自撞路旁路標指示桿，導致車頭嚴重變形損毀，車內安全氣囊全炸開，車上3男、3女，只有駕駛沒受傷，其餘人都因撞擊受到擦挫傷，右前座男姓乘客且受困變形車體內，消防隊員使用破壞器材救出。

鄭姓駕駛酒測值0，警方依一般交通事故處理，肇事原因尚待鑑識調查。新北市消防局第三大隊長陳志德表示，發生車禍高速撞擊時，切勿任意移動患者並趕緊撥打119報案，盡量使患者維持呼吸道暢通並保護頸椎，才能避免造成再次傷害。