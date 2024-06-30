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機車遭自強號撞上…為何從暖暖站月台摔落鐵軌？男子肇禍原因揭曉

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機車遭自強號撞上…為何從暖暖站月台摔落鐵軌？男子肇禍原因揭曉

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機車遭自強號撞上…為何從暖暖站月台摔落鐵軌？男子肇禍原因揭曉

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

蘇姓男子拜訪住在暖暖火車站旁山坡上的朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，幸好人受輕傷，並將機車移到靠月台邊，並及時爬上月台，只受輕傷。鐵路警察獲報前往處理，待蘇男就醫後，依公共危險罪嫌偵辦。

台鐵自強（3000）432列車，從樹林站發車，經花東駛往終點站 新左營站。今天下午3點半左右通過不停靠的暖暖火車站時，司機員發現軌道旁有異物侵入，鳴笛急煞。騎機車摔落軌道區的30多蘇男，人已經爬上月台，但是機車留在軌道旁，遭列車車身撞擊。

事故發生後，鐵路警察局派員前往處理，自強號列車停留原處超過1小時，下午4點40分左右才駛離，並恢復雙向正常行車。

蘇姓男子摔落月台時，手腳有多處擦傷。消防局前往救護時婉拒送醫。鐵路警察對蘇男實施酒測，數值為0，先送他就醫，再帶回偵詢，釐清案情。

據了解，暖暖火車站旁的山坡上有6戶人家，月台是進出唯一道路。台鐵在火車站入口處設立禁止騎乘機車、自行車進入月台，但有人會圖方便騎車進入。蘇男疑騎車經月台前往訪友，下午離開時，從斜坡道騎到月台時失控，跌落鐵軌區。

蘇男到暖暖火車站旁山坡上拜訪朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，鐵路警察獲報前往處理，依公共危險罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影
蘇男到暖暖火車站旁山坡上拜訪朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，鐵路警察獲報前往處理，依公共危險罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影
蘇男到暖暖火車站旁山坡上拜訪朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，鐵路警察獲報前往處理，依公共危險罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影
蘇男到暖暖火車站旁山坡上拜訪朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，鐵路警察獲報前往處理，依公共危險罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影
蘇男到暖暖火車站旁山坡上拜訪朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，鐵路警察獲報前往處理，依公共危險罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影
蘇男到暖暖火車站旁山坡上拜訪朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，鐵路警察獲報前往處理，依公共危險罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影
台鐵在火車站入口處設立禁止騎乘機車、自行車進入月台，但有人會圖方便騎車進入。記者邱瑞杰／攝影
台鐵在火車站入口處設立禁止騎乘機車、自行車進入月台，但有人會圖方便騎車進入。記者邱瑞杰／攝影
蘇男到暖暖火車站旁山坡上拜訪朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，鐵路警察獲報前往處理，依公共危險罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影
蘇男到暖暖火車站旁山坡上拜訪朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，鐵路警察獲報前往處理，依公共危險罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影
蘇男到暖暖火車站旁山坡上拜訪朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，蘇男及時爬上月台，機車被列車撞上。記者范凌嘉／攝影
蘇男到暖暖火車站旁山坡上拜訪朋友，下午騎機車離開時，不慎從斜坡道摔落軌道，蘇男及時爬上月台，機車被列車撞上。記者范凌嘉／攝影

火車站 警察

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