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歸仁車主小心！網爆料車停外面「會有人偷刮」 警方追查中
台南網友在網路爆料PO文，指出有不明人士在歸仁區中正北路一段231巷內，以硬物刮傷停放車輛右側車門，造成3條明顯刮痕提醒其他網友小心注意。警方今天說，轄區派出所已受理車主報案，正擴大調閱監視器追查涉案人到案釐清。
有網友在「我在歸仁的大小事」臉書群組PO文，會給人家偷刮車子的被我抓到啊，結果還開車想撞人，沒關係，都報警了都有影片了。網友還提醒其他人要注意，車子如果停在外面，會有人偷刮車子。
歸仁警分局說，警分局今天日上午獲報，在歸仁區中正北路一段231巷內有1輛停放路旁汽車遭毀損，隨即派員現場處理。該輛停放路旁汽車遭不明人士，以硬物刮傷右側車門等處，造成3條明顯刮痕，警方已派員查訪，擴大調閱監視器釐清案情中。
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