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台中路口科技執法奏效 去年事故件數下降16.85%

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

為防制交通事故，取締惡性違規及降低事故發生，台中市警察局明天將在「東平路與祥順路一段口」新增1處科技執法設備，全天候針對路口「闖紅燈」、「跨越雙白線」及「未依標誌、標線、號誌指示行駛」等重大違規偵測採證。

警方說，據統計，台中市目前有21處路口設置科技執法，經統計去年事故件數較前一年下降16.85％，以太平區為例，原設置之中山路與環中東路口，較前一年同期下降交通事故件數下降達50%，效果顯著。

太平警分局說，東平路與祥順路一段路口是根據轄內交通事故統計數據，從前10大易肇事路口、交通流量及事故肇因等因素進行規畫，並透過科技執法設備全天候不間斷運作及警示效果，強化闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛及跨越雙白線等重大違規進行取締。

太平警分局分局長廖誌銘說，設置科技執法設備輔助警方執法，也是未來趨勢，且科技執法路口前均有警示標誌及告示牌面提醒駕駛人。警方也將透過多元管道宣導，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣，勿心存僥倖違規心理，避免交通事故的發生。

台中市警察局明天將在「東平路與祥順路一段口」新增1處科技執法設備。圖／台中市警察局提供
台中市警察局明天將在「東平路與祥順路一段口」新增1處科技執法設備。圖／台中市警察局提供

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