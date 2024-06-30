找到了？台中港驚見浮屍 疑為數日前「下海失蹤外送員」

一名外送員26日騎機車到台中港，疑下海戲水失蹤。台中港97號碼頭岸邊今天下午出現一具浮屍，警消根據衣物，初步確認死者疑是落海失蹤的賴姓外送員，正通知賴的家屬及公司主管到場確認身份。

港務消防隊調查，下午3時18分接獲碼頭人員通報碼頭出現浮屍，立即派員前往，3時54分將男子吊掛上岸，但已明顯死亡。初步確認是賴姓男子（34歲）。

據了解，賴男26日下午騎機車前往台中港，把車停在中南一路及南橫八路口，車上還載有外送包。他之後疑似落海失蹤，警方調閱監視器發現，賴男下水後有游泳動作，疑是戲水不慎遭浪捲走，但詳情仍待進一步調查。

港務消防隊指出，5天來出動9艇次、152人次、10次空拍機，由海巡署中部分署第四岸巡中隊、台中港務分公司監控中心、台中港警總隊、台中市政府消防局等單位接續搜救，下午將死者吊掛上岸，正聯繫家屬及公司主管到場確認。