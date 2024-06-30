刑事局推識詐管弦音樂會 防詐宣導走文青風

刑事局今天攜手管樂團舉辦識詐管弦音樂會，採用文青風路線演奏「大搜查線」等多首知名電視劇配樂，並結合互動識詐活動，以公私協力防詐方式，讓識詐資訊全面推廣。

刑事局發布新聞稿表示，為宣導全民識詐、反詐及提升民眾識詐知能，今天攜手台北青年管樂團於新北市新莊文化藝術中心舉辦「那些年我們一起追的日劇」識詐管弦音樂會，公私協力分層分眾推廣識詐資訊。

活動中，刑事局預防科長林書立特別講述防詐的重要性及詐騙徵候，同時向民眾傳達把識詐資訊分享親友的重要性，期許人人都成為識詐種子，在識詐區塊上不僅「自助也要互助」，齊力打擊詐欺。

刑事局指出，音樂會進行一系列膾炙人口的經典日劇演奏，特別挑選象徵警察鍥而不捨的偵查精神曲目，包括「律政英雄」、「大搜查線」、卡通「名偵探柯南」、「猛龍特警隊」及好萊塢電影「不可能的任務」，並由主持人串場介紹每個曲目象徵精神及識詐關聯。

現場還設有互動識詐宣導攤位、趣味辨詐小遊戲、防詐資訊小卡文宣，刑事局表示，期望藉由多元活動強化民眾印象，提升防詐知識及資訊接收度，深獲現場民眾熱烈迴響。

刑事局呼籲，科技始終來自人性，面對詐騙集團運用科技及網路社群所設下的詐騙陷阱，民眾應提高警覺，投資理財務必選擇由金管會所核定的投資正規管道，切勿輕信網友一面之詞而投資。

另外，網路平台也充斥著盜用投資專家身分的詐騙分子，刻意接近民眾騙取信任後進而誘導民眾投資，造成民眾財產損失，請務必記得，任何號稱「高獲利零風險」或「穩賺不賠」的口號都是詐騙話術。