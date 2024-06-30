又因博愛座釀禍！身障男搭高捷「跨坐」與2男起衝突 高市：譴責暴力
李姓男子28日搭乘高捷跨坐、未禮讓博愛座，與張姓、蔡姓男子發生肢體衝突，張、蔡2人被依強制罪嫌移送。高市社會局說，李男為身障者，對於身障者遭暴力對待，予以譴責。
高雄捷運警察隊表示，45歲張男、58歲蔡男在搭乘捷運過程中，發現23歲李男跨坐博愛座椅且未禮讓年長者，蔡男不滿要求將腳放下，但李男因此揮拳，雙方從口角爭執進而引發肢體衝突。
高雄市政府社會局今天發布訊息表示，李男為身障者，因體力疲累可以坐博愛座，雖然用腳跨座鄰座行為不妥，但不應被暴力對待，李男受到驚嚇及創傷，目前有團隊協助陪伴及關懷；對於身障者遭受暴力對待，予以譴責。
社會局指出，依身心障礙者權利公約，保障身障者自立生活、融入社區，並呼籲社會大眾多給予支持、尊重差異，不要片面驟下判斷；若民眾有發現不適當行為，請先以中性友善態度給予關心，如未獲回應，可通知站務人員處理。
社會局表示，後續會結合民間團體，對公共運輸站務人員給予訓練及實例教育，減少再發生類似事件。
警方表示，3人互毆部分由於均不提告傷害罪，警方訊後另依刑法強制罪嫌，將張男及蔡男2人移送橋頭地檢署偵辦。
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