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百萬網紅率團騎車衝武嶺 遭砂石車逼車「險捲輪下」…警方出手了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

百萬網紅「Ru儒哥」號召10多名畢業生騎車到合歡山慶祝畢業，途中遭砂石車惡意逼車，有機車更遭擦撞；警方表示，26日接獲檢舉後通知砂石車駕駛到案，並根據其違規事證開4張罰單，最高可處4萬200元罰鍰，並吊扣牌照6個月。

據了解，百萬網紅「Ru儒哥」28日PO出1支「奪命的砂石車」影片，短短內容指出他策畫號召10多位畢業生騎車上合歡山，為畢業慶祝留念，不料這支在上武嶺時遭1輛砂石車惡意逼車，車頭更擦撞到1名女性團員，人險被捲入輪下。

「儒哥」指控該輛砂石車從台14線埔霧公路，從埔里上行至仁愛路段，不顧前方塞車，仍不斷試圖要超越機車團，並沿途在雙黃線游移，甚至通過在埔里內埔橋路段不久後，砂石車為了超車，擦撞女團員騎乘的機車，機車發生強烈抖動，

而後因台14線仁愛南豐路段施工管制停止，砂石車駕駛下車與帶隊的「波火」發生爭吵，「儒哥」騎車趨近後也怒斥該駕駛差點輾到人，駕駛則否認逼車，雙方各執一詞，對向下山的砂石車駕駛也加入戰局，嗆說「騎重機就比較厲害？」

事發當時剛好警車經過，員警發現疑有行車糾紛導致塞車，因此告知雙方權益，可以透過各自的行車紀錄器畫面上網提出檢舉；「儒哥」也片中表示，挨撞的女團員後續若要對砂石車駕駛提告肇逃或求償車損，他也會全力提供協助。

南投警方證實已於26日接獲檢舉，除了通知駕駛到案說明，同時根據行車畫面事證，認定有任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道、不依規定駛入來車道、設有禁止超車標線處所或前行車連貫2輛以上超車等違規行為。

警方表示，依根據檢舉人提供的行車紀錄器畫面等相關事證，依違反「道路交通管理處罰條例」第43、45、47條及危險駕駛等開出4張罰單，最高分別可處3萬6000元、1800元、2400元罰鍰，並吊扣牌照6個月。

百萬網紅「Ru儒哥」率畢業團騎車上合歡山武嶺，途中砂石車逼車，並與該名駕駛發生爭吵。圖／擷自YT頻道「Ru儒哥」影片
百萬網紅「Ru儒哥」率畢業團騎車上合歡山武嶺，途中砂石車逼車，並與該名駕駛發生爭吵。圖／擷自YT頻道「Ru儒哥」影片
百萬網紅「Ru儒哥」率畢業團騎車上合歡山武嶺，途中一輛砂石車不斷跨越雙黃線，甚至危險逼車。圖／擷自YT頻道「Ru儒哥」影片
百萬網紅「Ru儒哥」率畢業團騎車上合歡山武嶺，途中一輛砂石車不斷跨越雙黃線，甚至危險逼車。圖／擷自YT頻道「Ru儒哥」影片
百萬網紅「Ru儒哥」率畢業團騎車上合歡山武嶺，途中一輛砂石車危險逼車，有女團員被遭到擦撞。圖／擷自YT頻道「Ru儒哥」影片
百萬網紅「Ru儒哥」率畢業團騎車上合歡山武嶺，途中一輛砂石車危險逼車，有女團員被遭到擦撞。圖／擷自YT頻道「Ru儒哥」影片
百萬網紅「Ru儒哥」率畢業團騎車上合歡山武嶺，途中遭一輛砂石車不斷危險逼車。圖／擷自YT頻道「Ru儒哥」影片
百萬網紅「Ru儒哥」率畢業團騎車上合歡山武嶺，途中遭一輛砂石車不斷危險逼車。圖／擷自YT頻道「Ru儒哥」影片

塞車 砂石 網紅 罰單 車道 逼車

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