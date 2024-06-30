鋰電池火警引關注…新北統計歷年釀災原因 故障、異常過熱最多

南韓電池製造商工廠大火，造成數十人傷亡，鋰電池又與電動車息息相關。新北市消防局統計，2011年至112年共有20件鋰電池引發的火警中，以電動汽機車鋰電池故障或異常過熱8件最多，其次是電動汽機車鋰電池過充6件，還有電動汽機車電源線短路或過熱2件，另還有其他非電動汽機車的4件。

新北市消防局指出，電動車事故搶救時可能有觸電及產生有毒氣體危害，市府相關處理流程，包括要求消防人員著絕緣手套、全套消防衣帽鞋及空氣呼吸器救災，倘發生火災時，先辨識車種，了解車輛緊急斷電迴路及電池位置後，再進行降溫處置。

另消防人員到場後會先辨識車種及進行斷電措施，撲滅明火後以滅火毯覆蓋隔絕空氣，並以車底瞄子持續對電池進行降溫；若為室內或地下停車場停放電動車起火，場所設置的泡沫滅火設備可第一時間侷限火勢，消防人員到場後再以滅火毯隔絕空氣，並將車輛移置他處進行電池降溫。

消防局說，針對電動車輛火災，市府去年結合國光客運、GOGORO原廠及邀請和泰汽車講師辦理電動巴士搶救要領及GOGORO電動機車充電站火災搶救訓練，今年也結合新北市民廣場地下停車場合辦電動汽車及充電樁火災演練，並今年5月29日於明志科技大學舉辦油電、電動車輛安全防治研討會。

目前新北有滅火毯39組、緊急插頭22組，今年九月預計再添購11組、車底瞄子14組及絕緣手套77雙。