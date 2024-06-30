事故前影像曝光！當代藝術家石晉華車禍亡 監視畫面補捉他身影

台灣當代藝術家石晉華28日中午從工作室騎車返家，在高雄三多二路不明原因自摔後，疑又遭後方機車撞到，經送醫搶救仍宣告不治，藝術界痛失英才；警方今公布車禍前畫面，只見石男和另一騎士一前一後經過路口，未拍到事發狀況，因檢警初驗尚無法查明死因，檢方決定擇期複驗，以釐清確切死因。

石晉華（60歲）是台灣少數觀念行為藝術創作者，在亞洲當代藝術進程中有著重要地位，自幼罹幼年型糖尿病，17歲起每日注射胰島素，身體的困境給予他更多藝術能量，被稱作「一生走筆的行者」，台灣藝術界得知噩耗深表愕惋！

苓雅警分局表示，經調查，這起車禍事故發生在28日中午12時58分許，當時石晉華騎機車沿三多二路西向東行駛，不明原因自摔，後方同向騎機車的陳姓男子（20歲）反應不及，疑碰撞到石男後也摔車受傷。

警消趕抵現場，發現石、陳二人均身體多處擦挫傷，送醫治療，石男經送醫急救後宣告不治，陳男則無大礙；警方調查雙方均無酒駕行為。

警方到場訪查周遭，並調閱行車紀錄器佐證，監視畫面僅錄下石、陳二人騎機車一前一後通過三多二路口，未錄到事發當下狀況，陳男則指不清楚是否有撞到石男；詳細肇責仍待交通大隊分析研判。

檢警初步相驗，尚無法查出石男是摔車、被撞抑或身體疾病造成，將擇期複驗解剖，以釐清死因。