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救生員進駐大武崙沙灘 未穿救生衣越警戒線 頻吹哨喚回

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市大武崙沙灘夏日遊客眾多，去年發生多起溺斃事件，市府重新設立警戒線，限縮戲水海域，穿著救生衣才能越線，確保安全。救生員說，假日常有遊客違規，要不斷的吹哨，或用空拍機飛近廣播，才能把沒穿救生衣的遊客喚回警戒線內。

大武崙沙灘面積不大，是基隆僅存可供戲水的沙灘，因為不收費，民眾可自由進出，夏季假日吸引許多民眾前往遊憩，市府過去也曾在沙灘舉辦夏夜音樂祭。

去年8月12日接連發生3起溺水事件，造成3人死亡，引發外界關注大武崙沙灘管理問題。市府事後把放置海面的浮球警戒線，往內移到距岸約55公尺處，限制遊客活動範圍，預防再有悲劇發生。

市府今年5月28日到大武崙沙灘說明安全管制措施時，當地商家希望警戒線再外移，擴大戲水海域，否則退潮時幾乎無法享受戲水樂趣，遊客不想來就沒生意可做。或是拉第2條警戒線，開放獨木舟等玩家在第1、2道警戒線間海域活動。

市府產業發展處與救生團體研商後，認為設2條封鎖線可能干擾救生員執勤，因此維持設1條警戒線，但若有穿救生衣或攜帶浮標，就可以在警戒線外活動。民眾出遊戲水多不會自備救生衣，市府有委外在沙灘區提供救生衣免費借用服務。

市府表示，救生員已在今年6月1日進駐沙灘，假日4人，平日2人，一直出勤到10月31日。假日從上午10到傍晚6點，平日中午12點到傍晚6點，都會有救生員在沙灘守護遊客安全。

戲水遊客說，假日下午人比較多時，警戒線內其實有點擁擠，如果警戒線能在再外移5到10公尺會更好。至於安全問題，戲水的人要對自己的生命負責，不能只靠政府限制把關。

基隆市大武崙沙灘夏日遊客眾多，市府規定穿著救生衣才能到警戒線外水域活動，但仍有人不守規定。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘夏日遊客眾多，市府規定穿著救生衣才能到警戒線外水域活動，但仍有人不守規定。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘夏日遊客眾多，市府從6月1日派遣救生員進駐沙灘，一直出勤到10月31日，保障遊客安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘夏日遊客眾多，市府從6月1日派遣救生員進駐沙灘，一直出勤到10月31日，保障遊客安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘夏日遊客眾多，市府規定穿著救生衣才能到警戒線外水域活動，但仍有人不守規定。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘夏日遊客眾多，市府規定穿著救生衣才能到警戒線外水域活動，但仍有人不守規定。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘夏日遊客眾多，市府從6月1日派遣救生員進駐沙灘，一直出勤到10月31日，保障遊客安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘夏日遊客眾多，市府從6月1日派遣救生員進駐沙灘，一直出勤到10月31日，保障遊客安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘夏日遊客眾多，市府從6月1日派遣救生員進駐沙灘，一直出勤到10月31日，保障遊客安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘夏日遊客眾多，市府從6月1日派遣救生員進駐沙灘，一直出勤到10月31日，保障遊客安全。記者邱瑞杰／攝影

基隆 沙灘 空拍機

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