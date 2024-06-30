中央地方權責破碎、無系統 水域安全SOP只見：禁止下水

台灣是海島國家，水資源豐富，行政院2020年推出「向海致敬」政策，其中一項目標是盼讓國人親近海洋。不過實務上水域管理單位眾多，橫跨海委會、漁業署、觀光署、水利署及地方政府。台北海洋科技大學航海系助理教授方凱弘直言，水域權責破碎、無系統化，導致管理作為不是一刀切全面禁止下水，就是頭痛醫腳、腳痛醫頭對安全毫無幫助。

每年夏季民眾常到溪間、海岸遊憩，溺斃意外也層出不窮。據消防署2022年統計，2018年至2022年每年平均有902人溺水，其中發生地點最多在溪河約占44%、海邊占23%居次，且有54.7%集中於6至10月的夏季，通常一遇到溺斃意外，尤其是溺死，地方政府第一反應先畫紅線，禁止民眾再度下水，比如過去曾遊客如織的淡水沙崙海水浴場，因早年多人溺斃封閉，現已不復往日榮景。

方凱弘說，目前水域管理依據發展觀光條例第36條及60條，由中央授權給地方管理，但中央下放權責後卻兩手一攤。方指出，過去曾找海委會陳情，雖然有協助開水聯盟跟地方政府開公聽會，討論水域開放，但中央地方多頭馬車，水域權責破碎、無系統化，導致管理作為常出現禁止下水，就是出現頭痛醫腳、腳痛醫頭幫倒忙情況。

方凱弘說，政府應思考以負面表列取代正面表列，讓民眾知道該區不能用哪些浮具；分級管理取代分區管理，讓經過訓練且持有證照的民眾，依據不同等級可以去不同區域遊憩，而非限制部分溪流、海域，不僅救生員人力不敷成本，也無法讓民眾更了解水文。

方也說，應提升救援能量取代禁止、懲罰，比如基隆大武崙去年發生溺斃意外，市府卻設置一條紅線在海面上，若超過此線就開罰，簡直是「頭痛醫腳、腳痛醫頭」對安全毫無助益，民眾若被離岸流帶走，生命危險之際卻要擔心挨罰豈不荒謬？方說，那條紅線應向民眾宣傳為救援線，若被海流帶走要緊抓求救，但方也肯定基隆市府，後續再大武崙設置免費救生衣提升救援量能，才是正確態度。

此外，方也說，依據海洋基本法，中央有法源可要求各級政府應配合國家海洋政策白皮書，檢討政策與行政措施，並滾動修正，認為中央應依照負面表列、分級管理、提升救援能量方向規畫，由地方執行才能扭轉觀念。