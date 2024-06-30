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新店公車行駛中勾斷電線 騎士遭甩中脖子驚險畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市44歲李姓男子日前駕駛公車行經新店區中興路時，車輛不明原因勾到電線，斷裂的電線當場向後擊甩，打中騎機車的36歲徐姓女子及後座的朱姓男子，徐女機車當場失控擦撞中央分隔島，導致徐女及朱男脖子及手部受傷。救護人員到場後將2人送醫，所幸均無大礙。警方經查無酒駕情形，肇事原因仍待釐清。

據了解，李姓司機26日下午2時許駕駛新店客運647路公車，沿新店區中興路一段直行往二段方向。不料客運行駛中疑似勾到不明電線，斷裂的電線急速甩飛，一旁騎機車的徐女及後座乘客朱男被斷裂的電線擊中脖子及手部，機車失控擦撞中央分隔島險些摔車，2人被送往新店耕莘醫院急救，所幸並無大礙。

警方獲報到場對雙方駕駛進行酒測，李姓公車司機及徐姓女騎士均為酒駕，警方目前已調閱監視器畫面，確切肇事原因仍待釐清。

被勾斷的電線向後甩飛擊中騎士。記者黃子騰／翻攝
被勾斷的電線向後甩飛擊中騎士。記者黃子騰／翻攝
被勾斷的電線還垂落在公車上。記者黃子騰／翻攝
被勾斷的電線還垂落在公車上。記者黃子騰／翻攝

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