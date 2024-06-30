台中男趴機車2小時身亡 2市民曾接力關懷仍傳憾事

一名六旬男子在前早被人發現倒臥在台中市機車上，救護車到場時，男子已明顯死亡，沒有送醫，警方調閱監視器，清查有無外力介入時，發現男子是騎機車到場倒地，期間有兩名市民接續關心，但仍傳出憾事，檢方相驗後，確認死因是心肺衰竭致死。

第一警分局在前天上午8時許獲報，一名60歲男子倒臥在中區大誠街的一輛機車上，救護車到場時，男子已明顯死亡，沒有送醫。

警方調閱路口監視器，發現男子在當天清晨6時許，騎機車到案發地點附近時倒地，同日7時許時，一名熱心市民上前關心，隨後離開，接著8時許時，另名市民又前往關心，見男子無回應後報警。

警方聯絡第一次關心男子的市民到場，該名市民表示，上前關心時，男子仍有意識，還說「我休息一下」，所以才會離開。