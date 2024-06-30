30處逾250人同時駐點巡守 大豹溪夏季戲水拚持續零溺斃

位於新北三峽的大豹溪過去每到夏天就有溺斃事件，不過新北市府近年投入大量人力物力，已經連6年0死亡。新北消防局表示，近年除了結合民團、攤商協同作戰，全流域30處駐點，也嚴抓「喝酒下水」民眾；新北觀旅局也說，多機關近期「夏日聯合水安巡查」，保障民眾安全。

暑假是玩水旺季，其中三峽大豹溪一直是熱門景點，不過長期以來也都是危險區域；「每年淹死好多人」，當地老人家都勸年輕人夏季不要再去玩。據統計大豹溪2000年迄今累計46人溺斃，曾創下1天27起溺水案紀錄，相當驚人，也讓新北市府思考如何防止溺水意外再發生。

消防局災害搶救科長蕭柏桓說明，大豹溪過去每年都有將近10人死亡，不過近年在軟硬體等措施努力下已經連6年0死亡，包含夏季水域安全巡查機制、強降雨細胞廣播訊息系統等、事先會勘危險水域等；同時有眾多人員駐點，近年每年暑假旺季，就有警消12個駐點處、民團18個駐點處，每處將近10人駐守，大豹溪開放水域每天超過250人。

蕭柏桓提到，其實過去也有人員駐守，但因為沒有個團體或單位串連起來，而比較沒有效果，尤其人一多、現場吵雜混亂，可能就難以聽到呼救聲或需要幫忙的訊息。消防局近六年結合民間團體、在地攤商業者，並嚴抓「喝酒下水」民眾等情況下，強力宣導各項安全措施，同時一有狀況也能馬上通報救援。

不過一條大豹溪為何要投入如此多政府及民間資源？蕭柏桓坦言，全新北80多處駐點水域，光大豹溪就30處駐點，因為大豹溪全長17公里，許多河段都有民眾戲水，又因為當地自然風景，過往即使每年都有溺水事件，仍不減民眾親水熱情，該河域可說是指標區域，因此希望能根除問題。他強調，新北其他50多處駐點水域也都同樣有大豹溪這樣的機制。

駐守大豹溪民團成員池先生表示，過往大家沒有協同作戰，一人就要應付很多事情，每次來駐守都覺得「腎上激素噴發」，很擔心一轉眼又有事故發生，現在大家協同作戰就安心許多，近年大多抽筋、滑倒、摔傷等小事件，即便有溺水也馬上救起。他表示，自己當志工18年，幾乎每年5月就到當地，最大支撐力量就是看著遊憩親子能快樂安心返家，「那成就感在內心是難以形容的」。