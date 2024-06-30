30處逾250人同時駐點巡守 大豹溪夏季戲水拚持續零溺斃
位於新北三峽的大豹溪過去每到夏天就有溺斃事件，不過新北市府近年投入大量人力物力，已經連6年0死亡。新北消防局表示，近年除了結合民團、攤商協同作戰，全流域30處駐點，也嚴抓「喝酒下水」民眾；新北觀旅局也說，多機關近期「夏日聯合水安巡查」，保障民眾安全。
暑假是玩水旺季，其中三峽大豹溪一直是熱門景點，不過長期以來也都是危險區域；「每年淹死好多人」，當地老人家都勸年輕人夏季不要再去玩。據統計大豹溪2000年迄今累計46人溺斃，曾創下1天27起溺水案紀錄，相當驚人，也讓新北市府思考如何防止溺水意外再發生。
消防局災害搶救科長蕭柏桓說明，大豹溪過去每年都有將近10人死亡，不過近年在軟硬體等措施努力下已經連6年0死亡，包含夏季水域安全巡查機制、強降雨細胞廣播訊息系統等、事先會勘危險水域等；同時有眾多人員駐點，近年每年暑假旺季，就有警消12個駐點處、民團18個駐點處，每處將近10人駐守，大豹溪開放水域每天超過250人。
蕭柏桓提到，其實過去也有人員駐守，但因為沒有個團體或單位串連起來，而比較沒有效果，尤其人一多、現場吵雜混亂，可能就難以聽到呼救聲或需要幫忙的訊息。消防局近六年結合民間團體、在地攤商業者，並嚴抓「喝酒下水」民眾等情況下，強力宣導各項安全措施，同時一有狀況也能馬上通報救援。
不過一條大豹溪為何要投入如此多政府及民間資源？蕭柏桓坦言，全新北80多處駐點水域，光大豹溪就30處駐點，因為大豹溪全長17公里，許多河段都有民眾戲水，又因為當地自然風景，過往即使每年都有溺水事件，仍不減民眾親水熱情，該河域可說是指標區域，因此希望能根除問題。他強調，新北其他50多處駐點水域也都同樣有大豹溪這樣的機制。
駐守大豹溪民團成員池先生表示，過往大家沒有協同作戰，一人就要應付很多事情，每次來駐守都覺得「腎上激素噴發」，很擔心一轉眼又有事故發生，現在大家協同作戰就安心許多，近年大多抽筋、滑倒、摔傷等小事件，即便有溺水也馬上救起。他表示，自己當志工18年，幾乎每年5月就到當地，最大支撐力量就是看著遊憩親子能快樂安心返家，「那成就感在內心是難以形容的」。
觀旅局也說，民眾若在水域遊憩需於有救生人員進駐地點以及警戒繩範圍內才可游泳，也可搭配三鶯地區景點規畫行程；觀旅局強調，目前已與消防局等機關於6月26日起夏日聯合水安巡查外，也運用發布新聞、官方臉書及IG等方式加強水域活動安全宣導，並協助協調民間救難機關人員在地駐點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言