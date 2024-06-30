印尼漁工海上作業斷指 海巡、空勤聯手後送保住拇指

台灣籍漁船「銘財發7號」前天下午3時許作業時，船上一名印尼籍漁工右手大拇指不慎截斷，「銘」船通報漁業電台後，海巡署艦隊分署派遣鄰近澎湖艦馳援，先將漁工清潔包紮傷口，再由空勤直升機接手，成功將漁工送往醫院進行縫合手術，海空聯手接力完成傷患運送。

6月28日下午3點半，海巡署艦隊分署接獲東港漁業電台通報，指「銘財發7號」漁船上的印尼籍漁工，右手大拇指因作業不慎截斷，調派500噸級澎湖艦前往搶救。

昨天凌晨2時許，澎湖艦與「銘」船在鵝鑾鼻東南方221海浬處會合，漁工送往澎湖艦上後，由艦上官兵清潔及包紮傷口避免感染，也妥適冰存斷指。

隨後海巡署向空勤總隊申請直升機吊掛後送，昨天下午3點多，澎湖艦與空勤直升機在鵝鑾鼻東南62浬處會合，成功將漁工吊掛後送，經轉送醫院後，由院方接手進行縫合手術。