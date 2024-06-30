高雄轎車鬼切害騎士人倒地但車還在跑 網笑：AI機車

彭姓男子28日傍晚騎機車行經高雄市中山一路與八德一路，前方同向由王姓男子駕駛的轎車突鬼切左轉，害彭男摔車，機車在無人騎乘下，還往前滑行通過路口，過程被他車行車記錄器拍下PO網，網友笑稱「車子突然有了自己的想法」、「車子先去找停車位」、「AI機車」。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則影片，只見一名機車騎士行經新興區八德路，前方一輛同向轎車，和一輛貨車擦身而過後，突然左轉至中山一路，騎士來不及反應，當場撞上轎車後，人摔倒在地。

騎士摔倒後，機車在無人騎乘情況下，如幽靈似的往前滑行通過路口，影片被路過他車行車記錄器拍下PO網。

有網友見影片驚訝指，「車子還可以自己騎那麼遠」；有網友笑稱「車子突然有了自己的想法」、「車子先去找停車位」、「這是AI自動無人重機嗎」。

轄區新興警分局警方指出，這起車禍發生在28日傍晚4時27分許，當時轎車駕駛王男（42歲）從八德一路疑欲轉彎至中山一路時，未注意後方彭姓男子（22歲）騎乘的普通重機，導致彭摔車，手腳挫傷，幸送醫無大礙。