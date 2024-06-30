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無視禁止左轉標誌 汐止休旅車逕自左轉害騎士慘死
新北市汐止區今天凌晨發生死亡車禍。22歲黃姓男子凌晨12時許騎機車行經汐止區忠孝路東與秀峰路口時，對向李姓男子駕駛的休旅車正要左轉，2車在路口發生碰撞，黃男人車倒地受傷。救護人員到場將黃男送醫，但黃男因傷重於凌晨1時51分宣告不治。警方初判李男違規左轉因而釀禍，詢後依過失致死罪嫌送辦。
據了解，肇事的22歲李姓男子目前仍是學生，當時開車跑完外送正要返回內湖住處，行經汐止區忠孝東路與秀峰路口時，疑似未禮讓直行車就直接左轉，與對向車道直行的黃姓騎士發生碰撞。警方到場調查發現，該路口設有禁止左轉標誌，李姓駕駛違規行為明確，警方酒測後發現雙方均未喝酒，詢後依過失致死罪嫌將李男移送法辦。
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