快訊

MLB／大谷翔平開轟延長賽被敬遠 道奇內野5人陣死鬥贏球

太麻里38.6度！氣象署證實海溫達30度「正常偏高」 至少再熱7天

回到家後才發現把東西忘在飯店保險箱？空姐用「1奇招」提醒自己

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無視禁止左轉標誌 汐止休旅車逕自左轉害騎士慘死

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區今天凌晨發生死亡車禍。22歲黃姓男子凌晨12時許騎機車行經汐止區忠孝路東與秀峰路口時，對向李姓男子駕駛的休旅車正要左轉，2車在路口發生碰撞，黃男人車倒地受傷。救護人員到場將黃男送醫，但黃男因傷重於凌晨1時51分宣告不治。警方初判李男違規左轉因而釀禍，詢後依過失致死罪嫌送辦。

據了解，肇事的22歲李姓男子目前仍是學生，當時開車跑完外送正要返回內湖住處，行經汐止區忠孝東路與秀峰路口時，疑似未禮讓直行車就直接左轉，與對向車道直行的黃姓騎士發生碰撞。警方到場調查發現，該路口設有禁止左轉標誌，李姓駕駛違規行為明確，警方酒測後發現雙方均未喝酒，詢後依過失致死罪嫌將李男移送法辦。

李姓男子駕駛休旅車與黃姓騎士在路口發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
李姓男子駕駛休旅車與黃姓騎士在路口發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場替黃姓騎士急救並送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場替黃姓騎士急救並送醫。記者黃子騰／翻攝

汐止 過失致死

延伸閱讀

影／毒蟲逛汐止夜巿心虛扔毒 沒料警徒手開水溝蓋撈出來

掃蕩不法幫派擴大臨檢 汐止警強力執法維護治安

汐止水返腳「歡樂逗陣行」 7/6基隆河畔開走

休旅車自撞香山交流道匝道橋墩「車頭全毀」 駕駛受困送醫不治

相關新聞

無視禁止左轉標誌 汐止休旅車逕自左轉害騎士慘死

新北市汐止區今天凌晨發生死亡車禍。22歲黃姓男子凌晨12時許騎機車行經汐止區忠孝路東與秀峰路口時，對向李姓男子駕駛的休旅...

撞擊畫面曝！ 桃園小客車衝撞路邊4車「四腳朝天」翻覆

桃園市一輛小客車昨晚行經桃園區中山東路與東國街口，衝撞路邊4輛汽機車，造成車輛翻覆四腳朝天，嚇壞附近民眾，所幸無人受傷。...

高雄轎車鬼切害騎士人倒地但車還在跑 網笑：AI機車

彭姓男子28日傍晚騎機車行經高雄市中山一路與八德一路，前方同向由王姓男子駕駛的轎車突鬼切左轉，害彭男摔車，機車在無人騎乘...

獨／高雄兩線三星警官昨早心臟不適就醫 返家傍晚不治

高雄市鳳山警分局保防組兩線三星呂姓組長，昨早在家疑因心臟不適，前往附近診所就醫後返家仍未好轉，傍晚5時許，家人發覺不對勁...

印尼漁工海上作業斷指 海巡、空勤聯手後送保住拇指

台灣籍漁船「銘財發7號」前天下午3時許作業時，船上一名印尼籍漁工右手大拇指不慎截斷，「銘」船通報漁業電台後，海巡署艦隊分...

科技執法事故率下降39% 台中警拿數據證明：不是搶錢

台中市第四警分局長李建興近日與地方民代、居民舉辦治安座談會，警方在會議中提到，台中市將在7月1日新增21處執法地點，不少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。