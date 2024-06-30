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台南樹木突然倒塌 砸毁轎車幸好車內沒人
台南市區昨天下起瞬間大雨，造成中西區永福路二段發生樹木倒塌砸到停在圍牆旁的一輛車輛，轎車擋風玻璃破碎及多處刮傷，幸當時駕駛人不在車內，無人受傷，警員接獲報案後，馬上趕往現場拉起封鎖線，擺設交通錐管制人、車，維誰往來安全。
市警二分局民權所員警昨天下午5點多接獲民眾報案，位於中西區永福路二段，發生樹木倒塌砸到停在圍牆旁的車輛，造成車輛擋風玻璃破碎及多處刮傷，幸當時駕駛人不在車內，無人受傷，民權所員警獲報後，第一時間趕往現場拉起封鎖線及交通錐管制人、車，以維護往來行的安全，昨晚7點多中西區區公所人員已將倒塌樹木移除。
警方呼籲，近來天氣多變化，時有雨大、風大的情形，還造成零星樹木倒塌的情形，來往人、車應注意自身安全。
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