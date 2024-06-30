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老外待台最後一晚友歡送回國 遇警流利英文交談結局曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

肯亞籍左姓男子來台工作，回國前夕，昨凌晨友人設宴歡送後，騎機車返回高雄市住處，因騎車滑手機，被巡邏警網攔下，2名員警以流利英文和他交談，聞到他滿身酒味，以英文告知權利後，施以酒測，結果酒測值超過每公升0.7毫克，因酒駕被送辦，樂極生悲。

新興警分局五福二路派出所巡邏警組昨凌晨0時15分許，見一名男子騎機車行經五福二路與忠孝一路口時使用手機，警方趨前攔查，發現是肯亞籍的左姓男子（37歲）。

員警靠近左男時，聞到他滿身酒味，先以一口流利英文交談，得知左來台工作後準備返國，待在台灣最後一晚，友人在餐廳歡送，喝酒後，又搭計程車到中山一路一處酒吧續攤，但續攤時，他只喝無酒精飲料，約莫休息1小時後感覺已恢復，才決定騎共享機車返家。

警方告知依規定要施以酒測，左男乖乖配合，結果一測，超過每公升0.7毫克的酒測標準值，當場被警方上銬，依公共危險罪送辦，左男沒想到待台最後一晚，樂極生悲，回國日得延後。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

肯亞籍左姓男子來台工作，回國前夕，昨凌晨友人設宴歡送後，騎機車返回高雄市住處，因騎車滑手機，被巡邏警網攔下，被查出有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
肯亞籍左姓男子來台工作，回國前夕，昨凌晨友人設宴歡送後，騎機車返回高雄市住處，因騎車滑手機，被巡邏警網攔下，被查出有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
肯亞籍左姓男子來台工作，回國前夕，昨凌晨友人設宴歡送後，騎機車返回高雄市住處，因騎車滑手機，被巡邏警網攔下，被查出有酒駕行為。記者石秀華／翻攝
肯亞籍左姓男子來台工作，回國前夕，昨凌晨友人設宴歡送後，騎機車返回高雄市住處，因騎車滑手機，被巡邏警網攔下，被查出有酒駕行為。記者石秀華／翻攝

英文 酒測 酒駕

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