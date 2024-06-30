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影／台中翁中投資詐騙 又用「裝潢款」搪塞警識破

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬歲張姓老翁近日陷入歹徒「假投資詐騙」陷阱，他依照詐騙集團指示前往銀行提領50萬元現金，聲稱這筆錢是用來交付車庫「裝潢款」，但行員進一步提問細節時，張翁無法回答，緊盯手機，行員趕緊聯絡警方到場阻詐，保住積蓄。

第五警分局北屯所警員郭洲蔚、洪嘉成25日上午9時許，接獲北屯區文心路四段新光銀行通報，分行內有名八旬張姓老翁疑似遭到詐騙。

警方到場後，王姓行員表示張老先生為了支付車庫裝潢費用，欲向分行提領50萬現金，但對於裝潢工程卻一問三不知，行員擔心老翁被騙走積蓄，只好出動警方一同聯手勸說。

張翁面對警方到場，說法一變再變，甚至改口表示這筆錢是要借給女兒的，警方見張翁執迷不悟，警方只好通知家屬前來釐清。

家人的陪同下，張老才坦承這筆錢是要拿來投資股票的，透露近日加入了某股票投資群組，之後每天都收到群友們投資獲利的訊息，一時心動下，也想嘗試靠著股票「輕鬆賺錢」。

張翁提到，群組成員中，有名自稱客服的人員還特別向他叮嚀至銀行取款時，若遇行員詢問，必須告知「取款是為了支付房屋裝修、室內裝潢工程，切勿提到有關投資的事情」，否則銀行將不給取款，會導致投資無法順利獲利。

警方一聽，當場識破這是詐騙集團常用的手法之一，提醒老翁正當的投資人員不可能要民眾在取款時說謊。

最後在行員、警方及家人苦口婆心的勸說下，張翁才意識到差點受騙，最終放棄了取款的念頭，保住50萬元積蓄。

第五警分局呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾在面對網路交友及各類投資訊息應謹慎查證，如有任何疑慮，可隨時洽詢165反詐騙專線，切勿聽信來路不明的指示提、匯款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。

台中市八旬張姓老翁誤信投資詐騙，欲提款50萬元，解釋是裝潢款，不過銀行、警員一聽有詐，趕緊阻止。圖／第五警分局提供
台中市八旬張姓老翁誤信投資詐騙，欲提款50萬元，解釋是裝潢款，不過銀行、警員一聽有詐，趕緊阻止。圖／第五警分局提供
台中市八旬張姓老翁誤信投資詐騙，欲提款50萬元，解釋是裝潢款，不過銀行、警員一聽有詐，趕緊阻止。圖／第五警分局提供
台中市八旬張姓老翁誤信投資詐騙，欲提款50萬元，解釋是裝潢款，不過銀行、警員一聽有詐，趕緊阻止。圖／第五警分局提供

家人 詐騙集團

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